Роман Славитич потерял сознание в заднии городского совета Львова. Медики не смогли спасти мужчину. Коллеги директора Дома ученых рассказали, что он принял близко к сердцу скандал вокруг "голодной тусы".

Важно Во Львове внезапно умер директор Дома ученых

Реакции блогеров на смерть Романа Славитича

Украинские блогеры, которые были на вечеринке в День памяти жертв Голодомора, уже отреагировали на ужасное известие. Однако они не признают свою вину в скандале, который произошел вокруг вечеринки, а обвиняют СМИ, которые "публиковали извращенные и раздутые статьи".

В инстаграм-сторис опубликовали ответные реакции Александра Пустовит, Татьяна Самбурская, Александр Куровский, Наталья Литвин. Они выражают соболезнования родным и близким, однако каждый из них отмечает, что смерть Романа Славитича вызвал "публичный буллинг". Заметим, именно блогеры спровоцировали скандал, освещая в сети вечеринку в стиле БДСМ, устроенную в Доме ученых. Тексты сторис блогеров очень похожи между собой. Создается впечатление, что они просто переставляли слова одного и того же сообщения.

Александр Куровский: "Очень болезненно осознавать, к каким ужасным последствиям может привести публичный буллинг, жажда "справедливости" и жестокость, захватившая интернет в последние дни. Мир спасет понимание и доброта, а не травлю и желание "мести"".

Но через некоторое время Александр удалил сторез с этим текстом, опубликовав новую: "Только что узнал ужасные новости. Из жизни ушел Роман Ильич Славитич, директор львовского Дома ученых. Соболезнования родным. Светлая память. Почивайте с миром, Роман Ильич.

Реакции Александра Куровского / Скриншот инстаграм-сториз блоггера

Александра Пустовит: "Очень больно об этом говорить, но вот до чего доводит публичное давление и буллинг. Люди часто забывают, в кого они превращаются в борьбе за жажду справедливости. Угрожают, желают смерти. Наносят моральный и физический вред. В последние дни интернет просто" кишит" хейтом и жестокостью. Неужели игра отдельных лиц и корыстные намерения стоят жизни? Давайте оставаться людьми. Всегда. И молча посочувствуем, сделаем выводы".



Реакция Александры Пустовит / Фото из инстаграм-сториз блоггерши

Татьяна Самбурская: "Вот до чего доводит публичный буллинг и давление. Я молодая, но едва выдержала это все. Вы не представляете, какие мысли лезли в мою голову. Люди часто забывают, в кого они превращаются в борьбе за жажду справедливости. Угрожают, желают смерти, травят, наносят моральный и физический вред. Неужели это искусственное раздутие, извращение, натравливание журналистов и "борьба за справедливость" стоила жизни человека? Хватит уже! Одумайтесь, люди!"

Блогерша сначала тоже опубликовала одну реакцию, а впоследствии удалили ее и опубликовала другую.

Первая и вторая реакция Самбурской / Фото из инстаграм-сториз

Наталья Литвин: "Вот к чему может привести буллинг и желание "отомстить". Это страшно! Пусть каждый сейчас подумает о себе: сколько хорошего сказал, а сколько раз пожелал кому-то смерти, написал хейт? Вызвал на допросы, звонил, освещал номера и писал извращенные статьи в СМИ. Жажда расплаты? Справедливости? Будьте людьми".



Реакция Натальи Литвин / Фото с инстаграм-сториз блоггерши

Обратите внимание! Извинения за состоявшуюся в субботу вечеринку появились на страницах блогеров только в понедельник. Накануне в воскресенье они заявляли, что все внезапно стали очень правильными, ведь писали об эротической вечеринке в День памяти жертв Голодомора. "Лидеры мнений" якобы осознали, что произошло только тогда, когда крупные бренды разорвали с ними рекламные контракты. Именинник Александр Залиско признал свою "тупость" и "невнимательность", рассказав, что его лишили почти всех источников дохода, что является для него огромным ударом.

Александр Залиско опубликовал на странице в инстаграме видео, в котором заявил, что Роман Славитич не выдержал давления, которое оказывалось на него в последние дни.

Больше о реакции Залиско здесь Он не выдержал давления, – скандальный Залиско отреагировал на смерть директора Дома ученых

Также на смерть директора Дома ученых отреагировал ведущий "голодной тусы" Владимир Остапчук. Заметим, ранее блогерша Саша Пустовит обвинила Остапчука в скандале. Якобы его "необдуманное и дебильное сторис спровоцировало всеукраинский скандал".

Что сказал Остапчук Реально страшно – Остапчук в трауре из-за смерти директора Дома ученых



Реакція Олександри Пустовіт / Фото з інстаграм-сторіз блогерки