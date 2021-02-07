Известная украинская певица Оля Полякова судья в шоу "Маска". В 3 выпуске она неуместно назвала Тину Кароль "плакальщицей". Она прокомментировала резкое высказывание в сторону звезды.

Популярная украинская певица Оля Полякова оскандалилась в 3 выпуске шоу "Маска". Она назвала Тину Кароль "известной плакальщицей" и вызвала шквал критики в комментариях. Впоследствии звезда объяснила свое высказывание.

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Оля Полякова назвала Тину Кароль "плакальщицей"

Во время 3 выпуска проекта "Маска", который вышел в эфир вчера, 6 февраля, Оля Полякова сказала, что Тина Кароль "известная плакальщица на похоронах".

После этого певицу засыпали негативными комментариями, поэтому звезда решила прокомментировать свое неудачное высказывание на шоу.

Оля Полякова сняла ролик, в котором объяснила высказывание в сторону Тины Кароль и извинилась перед теми, кого это могло задеть. Звезда призналась, что действительно считает музыку Тины – очень печальной.

"Это касается исключительно творчества, песен Тины Кароль. Я действительно думаю, что в последнее время у Тины – очень печальный репертуар. Но саму артистку Тину Кароль я очень люблю, уважаю. И никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии, истории. И у всех, кого это оскорбило и задело, я искренне прошу прощения. А к режиссерам монтажа у меня отдельная просьба, ну если вы видите, что что-то идет, не так и может быть интерпретировано неверно, то вырежьте, вы же и так много хорошего вырезаете" – сказала Оля Полякова.