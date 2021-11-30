Во время первой волны хейта Александр Залиско заявлял, что "не выбирал день, когда родиться" и праздновал так, как хотел, потому что "не все 27 числа скучали целый день". Однако после того, как от его рекламы стали отказываться известные бренды, блогер кардинально изменил отношение к ситуации.

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Сейчас он просит прощения за свою тупость и невнимательность. Однако объясняет, что не мог отпраздновать 29-летие перед 27 ноября, потому что это плохая примета, и не переносил позже, потому что "начинается пост".

Самая большая моя ошибка в том, что я из-за тупости и невнимательности не посмотрел, что в этот день День памяти жертв Голодомора,

– объявил Залиско.

"Я не политик, я блогер. И не мой профиль сложно, глубоко, аналитически мыслить. Я просто показываю свою жизнь", – добавил парень в инстаграме.

Он сообщил, что вечеринка не имела названия "голодная блогерская туса". Эта фраза якобы была вырвана из контекста инстаграм-сторис Владимира Остапчука – ведущего циничного празднования в Доме ученых во Львове.

"Ни в коем случае, не дай Бог так назвать вечеринку. Не знаю, как надо думать, чтобы так сделать, таких намерений не было", – оправдывается блогер.

Добавим, Остапчук и сам извиняется за гуляния в годовщину Голодомора. Он уверяет, что его слова "голодная блогерская туса" были трактованы неправильно. Шоумен якобы имел в виду то, что гостям два часа не выносили еду, и за это время они очень проголодались.

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Как Александру Залиско живется после "голодной тусы"

Блогер-миллионник жалуется, что страдает от злобных комментариев в сети. После тусы в день памяти жертв голодоморов его хейтят так, как не хейтили за всю историю ведения инстаграма.

Однако больше всего юноше стыдно перед мамой, которая после вечеринки 27 ноября "очень разочарована и плакала два дня". Сначала Залиско извинился перед ней, а теперь и перед всей Украиной.

Последние три дня очень тяжелые. Я даже не представлял, сколько злобных комментариев, пожеланий и угроз я могу получить. Очень неприятно и больно, когда сотни тысяч людей ежеминутно желают тебе что-то нехорошее,

– рассказывает блогер.

Он добавил, что всего за два дня после "голодной тусы" остался без дохода и контрактов с известными брендами.

"За двое суток я лишен фактически всех источников доходов. Крупнейшие национальные бренды разорвали соглашения со мной и отказались от дальнейшего сотрудничества. Удар ли это для меня? Огромный", – прибедняется Александр Залиско.