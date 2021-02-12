Популярная украинская певица Тина Кароль презентовала новый хит "Скандал". Накануне дня всех влюбленных артистка порадовала поклонников композицией и ошеломила сменой сценического образа.

Во время одного из выпусков "Голоса страны-11" Тина Кароль заинтриговала сменой сценического образа. Она призналась, что совсем скоро презентует публике новую себя: феминистку, своенравную, агрессивную. 12 февраля чувственная, женственная, хрупкая артистка обнародовала трек "Скандал" и ошеломила публику изменениями.

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Исполнительница признавалась, что ей не страшно, что скажут другие. Она волнуется и это ее закаляет, она рискует и это ее заводит. Во время карантина Тина немного погрустила, а потом создала что-то новое.

Это феминистка, сильная, своенравная, танцевальная, немного агрессивная. Все потому, что девушка знает себе цену,

– отметила Кароль.

В клипе на песню "Скандал" Тина предстает уверенной в себе, решительной, холодной. Кароль побывала в студии "Сніданку з 1+1", где подчеркнула, что "Скандал" – это новый этап в ее карьере. Артистка призналась, что хочет, чтобы эта песня стала манифестом многих женщин, которые остаются верными своему выбору, не смотря ни на что.

Начнем со "Скандала"? Освободимся от собственных преград? В этой песне я осталась женственной в чувствах, но стала холодной в своих выводах,

– написала Кароль в инстаграм-публикации.

Тина Кароль – "Скандал": смотрите видео онлайн