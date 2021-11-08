Талашко не будет преподавать после секс-скандала

Актриса Виктория Муштей одной из первых писала о домогательствах со стороны украинского актера, режиссера и преподавателя Киевского университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. 8 ноября она сообщила, что Владимир Талашко написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Важно Я знала, – звезда "Сумасшедшей свадьбы" Полина Василиса о секс-скандале с Талашко

Теперь есть прецедент официального расследования харасмента в творческом вузе и успешная его развязка. Все потоки грязи и трудности стоили того, чтобы новые студентки и абитуриентки не становились жертвами насилия. А также! Чтобы это было примером для других педагогов, злоупотребляющих своей властью,

– рассказала Виктория.

Актриса поделилась, что направляла письмо в университет, где сообщила, что может сотрудничать с группой расследования. Но ей не ответили, из чего Муштей сделала выводы: "буквальное желание затянуть процесс и по-тихому замять вопрос".

"Менять систему не просто, но мириться с ней я отказываюсь. Я хочу жить в стране, где такое не считается нормой", – подытожила актриса.

Главное о секс-скандале вокруг Талашко

В начале августа в Сети появились скандальные истории студенток и абитуриенток Карпенко-Карого. В них девушки рассказывали о недопустимом поведении 75-летнего известного актера и преподавателя Владимира Талашко и обвинили его в сексуальных домогательствах. Мужчина приглашал девушек к себе домой якобы на фотосессии, но там он заставлял их раздеваться и предлагал сексуальные отношения.

Владимир Талашко отверг все обвинения. Он заявил, что якобы не помнит, чтобы общался со студентками или абитуриентками университета на интимные темы.

17-летняя абитуриентка Мария Смирнова-Матрос также была жертвой домогательств актера. Об этом она рассказала спустя 14 лет. Девушка рассказала, что преподаватель изнасиловал ее несмотря на то, что был другом семьи.

Жертв домогательств преподавателя поддержали журналистка Янина Соколова и звезда "бешеной свадьбы" Полина Василина.

Текст публикации Виктории Муштей

Финал истории.

Битва выиграна. Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете не будет. Теперь есть прецедент официального расследования харасмента в творческом вузе и успешная его развязка.

Все потоки грязи и трудности стоили того, чтобы новые студентки и абитуриентки не подвергались насилию. А также! Чтобы это было примером другим педагогам, злоупотребляющим своей властью.

А теперь о ложке дегтя. Я написала в КНУТКиТ им. Карпенко-Карого 30 августа. В письме я указала, что у меня есть контакты девушек, которых добивался Талашко, я готова их предоставить и сотрудничать с группой расследования. Группа начала работать по официальным данным 1 сентября. Мне никто не ответил и со мной не связались до сих пор. Только благодаря Владу Билоцкому, который подавал адвокатские запросы, мы узнали о результате работы группы расследования на момент 19.10.

1. Они приняли поступившую информацию к сведению.

2. Продлили работу группы до 31.12.

Вот такие два пункта. Это банальное желание затянуть процесс и по-тихому замять вопрос. Выводы очевидны.

Менять систему не просто, но мириться с ней я отказываюсь. Я хочу жить в стране, где такое не считается нормой. Следующий шаг – принятие закона о харасменте. Спасибо всем, кто поддерживал, внушал веру, что все получится и тем, кто не поддерживал тоже.

Время все расставляет на места. Обняла.