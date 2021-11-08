Талашко не будет преподавать после секс-скандала
Актриса Виктория Муштей одной из первых писала о домогательствах со стороны украинского актера, режиссера и преподавателя Киевского университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. 8 ноября она сообщила, что Владимир Талашко написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Важно Я знала, – звезда "Сумасшедшей свадьбы" Полина Василиса о секс-скандале с Талашко
Теперь есть прецедент официального расследования харасмента в творческом вузе и успешная его развязка. Все потоки грязи и трудности стоили того, чтобы новые студентки и абитуриентки не становились жертвами насилия. А также! Чтобы это было примером для других педагогов, злоупотребляющих своей властью,
– рассказала Виктория.
Актриса поделилась, что направляла письмо в университет, где сообщила, что может сотрудничать с группой расследования. Но ей не ответили, из чего Муштей сделала выводы: "буквальное желание затянуть процесс и по-тихому замять вопрос".
"Менять систему не просто, но мириться с ней я отказываюсь. Я хочу жить в стране, где такое не считается нормой", – подытожила актриса.
Главное о секс-скандале вокруг Талашко
- В начале августа в Сети появились скандальные истории студенток и абитуриенток Карпенко-Карого. В них девушки рассказывали о недопустимом поведении 75-летнего известного актера и преподавателя Владимира Талашко и обвинили его в сексуальных домогательствах. Мужчина приглашал девушек к себе домой якобы на фотосессии, но там он заставлял их раздеваться и предлагал сексуальные отношения.
- Владимир Талашко отверг все обвинения. Он заявил, что якобы не помнит, чтобы общался со студентками или абитуриентками университета на интимные темы.
- 17-летняя абитуриентка Мария Смирнова-Матрос также была жертвой домогательств актера. Об этом она рассказала спустя 14 лет. Девушка рассказала, что преподаватель изнасиловал ее несмотря на то, что был другом семьи.
- Жертв домогательств преподавателя поддержали журналистка Янина Соколова и звезда "бешеной свадьбы" Полина Василина.
Текст публикации Виктории Муштей
Финал истории.
Битва выиграна. Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете не будет. Теперь есть прецедент официального расследования харасмента в творческом вузе и успешная его развязка.
Все потоки грязи и трудности стоили того, чтобы новые студентки и абитуриентки не подвергались насилию. А также! Чтобы это было примером другим педагогам, злоупотребляющим своей властью.
А теперь о ложке дегтя. Я написала в КНУТКиТ им. Карпенко-Карого 30 августа. В письме я указала, что у меня есть контакты девушек, которых добивался Талашко, я готова их предоставить и сотрудничать с группой расследования. Группа начала работать по официальным данным 1 сентября. Мне никто не ответил и со мной не связались до сих пор. Только благодаря Владу Билоцкому, который подавал адвокатские запросы, мы узнали о результате работы группы расследования на момент 19.10.
1. Они приняли поступившую информацию к сведению.
2. Продлили работу группы до 31.12.
Вот такие два пункта. Это банальное желание затянуть процесс и по-тихому замять вопрос. Выводы очевидны.
Менять систему не просто, но мириться с ней я отказываюсь. Я хочу жить в стране, где такое не считается нормой. Следующий шаг – принятие закона о харасменте. Спасибо всем, кто поддерживал, внушал веру, что все получится и тем, кто не поддерживал тоже.
Время все расставляет на места. Обняла.