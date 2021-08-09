О домогательствах со стороны известного актера рассказал сценарист Богдан Панкрухин. Он собрал истории студенток и абитуриенток Киевского университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, которым не посчастливилось соприкоснуться с Владимиром Талашко.

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Люди в огромном количестве начали писать мне, что Талашко постоянно позволяет себе домогаться не только к студенткам, но и к абитуриенткам, которые закончили школу и пришли поступать,

– заявил Панкрухин.

Он сообщил, что более 20 лет преподаватель работает по одной и той же схеме – приглашает юных студенток и абитуриенток в гости под предлогом репетиций, фотографирует обнаженными и предлагает интим.