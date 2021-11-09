Бойфренд Кайли Дженнер Тревис Скотт готов помочь семьям погибших на его фестивале Astroworld Festival в Техасе. По информации инсайдеров, рэпер возьмет на себя все расходы, касающиеся похорон его 8 фанов. Он якобы хочет, чтобы родные достойно провели их в последний путь.

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Более того, из своего кармана Тревис Скотт отдаст деньги за билеты всем меломанам, а их, к слову, было около 50 тысяч. Похоже, звезда готова на все, чтобы вернуть свое честное имя и "замять" судебные иски, которые один за другим подают посетители фестиваля.

Источники сообщают, что рэпер планирует сотрудничать с организацией BetterHelp. Да, все участники фестиваля Astroworld Festival смогут бесплатно получить психологическую помощь. Это будут сеансы виртуальной терапии.

Напомним, Кайли Дженнер публично вступилась за бойфренда. Звезда сообщила, что они с Тревисом "сломаны и опустошены". К тому же, она объяснила, что рэпер продолжал выступление, потому что не знал ни об одном смертельном случае, пока концерт не закончился.

Смерть фанатов на концерте Тревиса Скотта