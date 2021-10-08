Летом Лорак дала два концерта в Одессе, а недавно презентовала украиноязычную песню. В интервью артистка рассказала, что она "живет в Украине, уезжает, приезжает, но не давала концертов".

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На инстаграм-странице Лорак иногда появляются фото из Киева, и, как правило, она лишь показывает, как прогуливается по столице, и отмечает, что очень соскучилась.

Гастроли Лорак в России

Многие украинцы считают такие сообщения неуместными, поскольку после начала войны исполнительница предала Украину и переехала в Россию. И неоднократно появлялась на музыкальных премиях в стране-агрессоре.

Свои действия Лорак объяснила так: "Мне хватает любви, поэтому я могу дарить только любовь. Я дерево любви, могу нести лишь любовь. Не знаю, что еще можно написать, чтобы обидеть меня. Мне нечего бояться. Я птичка, которая дарит людям музыку без границ. А птичка всегда хотела летать так, чтобы было много места. И в Украине мне было очень тесно. Я поняла, что тут уже всего достигла, когда привезла серебро с Евровидения. Захотела в мир. Поэтому начала расширять территорию гастролей. Потому что птичка нуждается в большем пространстве, чтобы летать. А крылья у меня росли".

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Почему Ани Лорак вернулась в Украину

В августе певица выступила в Одессе. По ее словам, 7 лет не давала концертов в Украине, потому что чувствовала политический заказ. А "участвовать в игре" у нее не было времени: "Поэтому, когда заказчики, насколько я понимаю, немножко отошли, появилась возможность выступать".

Знаменитость якобы догадывается, кто пытался помешать ей, но не хотела об этом говорить: "Могу только догадываться, что где-то в уголке стоит зависть. Не мальчика, потому что им я нравлюсь. Интуитивно мне кажется, что девочки, которая говорит: "Я хочу так же". Кто-то постоянно хочет что-то написать про Ани Лорак. Вероятно, есть какие-то интересы".

Также ей обидно, что украинские коллеги. политические деятели не поддержали ее в сложное время. Возвращаться на украинскую сцену Лорак планирует в 2022 году, а отказываться от концертов в России – не собирается.

О гражданской позиции Ани Лорак и ее карьере во время российско-украинской войны читайте по ссылке.

Реакция сети

В комментариях под видео поклонники артистки оставляют в ее адрес приятные слова и отмечают, что ждут дома. Это и неудивительно, так как концерты в Одессе собрали аншлаги. Похоже, что украинские фанаты Ани Лорак забыли, что она выступает для оккупантов.

"Мы очень ждем ваших концертов дома!"

"Наша настоящая украинская Дива!"

"Лучшая! Любим и ценим!"

Но есть и те пользователи сети, которые напомнили Лорак о войне и ее предательстве.