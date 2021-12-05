4 декабря в Москве прошел многочасовой фестиваль "Песня года". Он выйдет в эфир в первые дни нового года, однако в сети уже распространяют видео, как украинская певица София Ротару собирает овации в стране-оккупанте.

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Ротару выступила в Москве

Об участии Софии Ротару на "Песне года" также стало известно из-за ее совместного фото с Филиппом Киркоровым, которому сейчас запрещен въезд в Украину. Перед камерой артисты позировали в объятиях.



София Ротару и Филипп Киркоров / Фото из инстаграма Филиппа Киркорова

София Ротару исполнила несколько песен, в частности "Белый танец". Со сцены она выразила благодарность россиянам: "Спасибо, люблю вас!". Также знаменитость получила награду в номинации "Мастер" от Игоря Крутого.

К слову, артистка после этого приедет в Украину. Она должна принять участие в съемках новогоднего выступления "Квартала 95". 15 и 16 декабря пройдут концерты "Вечернего Квартала" с участием украинских певцов.

Гастрольная деятельность Софии Ротару на две страны