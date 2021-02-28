Украинская певица Оля Полякова снова прокомментировала свои слова о Тине Кароль как "плакальщице". Она заявила, что певица использовала ее для пиара, однако Тина не повременила с ответом.

Скандал между украинским певицами Олей Поляковой и Тиной Кароль до сих пор не иссяк. В новых интервью певицы в очередной раз прокомментировали действия друг друга.

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Оля Полякова заявила, что ее использовали

После того, как Оля Полякова в эфире "Маски" назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах", певица выпустила композицию "Скандал". Оля отметила, что она эмоциональная и прямолинейная, но никогда не осмелилась шутить на тему личной трагедии коллеги.

Я говорила о том, что думаю, что у Тины уже давно очень печальный репертуар. Я поняла, что это обидно,

– призналась Оля Полякова.

Звезда отметила, что когда увидела шоу, то поняла, что ее выражение звучало очень некорректно, поэтому она почти сразу же извинилась. А вот Тина Кароль, по мнению Поляковой, вместо того, чтобы простить, устроила пиар-ход.

"Я говорю искренне, я и прошу прощения искренне. А уж простить меня или делать пиар на своей новой песни "Скандал"– это уже выбор каждого человека, и он его делает сам", – добавила Оля Полякова.

Интервью с Олей Поляковой: смотрите видео онлайн

Ответ Тины Кароль

Певица подтвердила, что использовала высказывания Поляковой о "плакальщице" умышленно в пользу продвижения клипа "Скандал". Но подчеркнула, что этого не произошло, если бы Оля не переступала границы.

"Да, я вдова, плакала с 27 лет и когда он снится, плачу до сих пор. То, что показали по телевидению – это моральное дно. Вся эта история заслуживает того, чтобы их просто пожалеть. Все вляпались в какой-то скандал. Думаю, что сейчас все сделали выводы. Ну и конечно, тут же максимально коснулись моей сердечной чакры. Хорошо, пусть эта ваше надменность, насмешка станет моим пиар-ходом для раскрутки песни. Просто тем самым я показала то, что есть вещи, за которые нельзя заступать, это красная линия", – сказала Тина Кароль.

Артистка отметила, что если бы ее коллега не задела "похорон", а просто высказалась о Тине как "плаксе", то она бы не реагировала так остро.

Свое я получила, она все увидела, все все поняли, все – идем дальше, живем дальше. Я открыта для разговора, я хочу здороваться, когда вижу человека, я не хочу проходить мимо и делать вид, что он прозрачный, и я его не вижу. Это не дружба,

– отметила Тина Кароль.

Интервью с Тиной Кароль: смотреть видео онлайн