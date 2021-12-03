О вызове медицинской помощи и госпитализации сообщил в сети друг Залиско – Лесик. Он опубликовал фото и видео, где блогеру оказывают первую помощь, пока тот лежит на диване.

К слову Он не выдержал давления, – скандальный Залиско отреагировал на смерть директора Дома ученых

"Сашу госпитализировали... Прошу вас, прекратите. Молю!!! С*кааа", – эмоционально подписал сообщение блогер Лесик.

Видео с кареты скорой помощи смотрите справа:

В видеоролике можно увидеть, как автомобиль быстро едет по дороге в больницу. Лесик в инстаграм-сторис написал, что причиной вызова медиков стала потеря сознания Залиско.

Саша 2 раза потери сознание, давление скачет от 160 до 190. Расстройство, нервный срыв,

– написал блогер.



Лесик прокомментировал состояние здоровья Залиско / Фото из инстаграм-сторис

Реакция друзей

На госпитализацию своего друга уже отреагировали его коллеги – Александр Куровский и Александра Пустовит. Они умоляют людей перестать писать им плохие сообщения.



Александр Куровский о госпитализации друга / Фото из инстаграм-сторис



Реакция Александры Пустовит / Фото из инстаграм-сторис

Что предшествовало госпитализации

Отметим, что за несколько часов до госпитализации 29-летний Александр Залиско опубликовал видео, где комментирует смерть директора Дома – Романа Славитича. Блогер сочувствовал семье покойного и признался, что осознает свои ошибки. Также он попросил "думать о людях, а также о тех, кто косвенно стал участниками событий и тех, кто читает новости об этом".

Через несколько минут он опубликовал другое видео, где плачет и эмоционально просит людей перестать писать ему жестокие комментарии и обвинять его в смерти мужчины.

Его друзья-блогеры также опубликовали реакции на смерть главы Дома ученых, обвинив в этом людей, которые "раздули скандал" и журналистов. Некоторые из блогеров через некоторое время удалили свои сообщения и опубликовали другие, где были только слова сострадания.

Известно, что 75-летний Роман Славитич умер после встречи с заместителем мэра Львова в городском совете. Там мужчине стало плохо и после часа реанимационных мероприятий медики констатировали его смерть.

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О встрече с Андреем Москаленко накануне попросил сам посподин Роман в связи с событиями, которые произошли в День памяти жертв Голодомора – в Доме ученых в тот день громко отметил свое день рождения Залиско.