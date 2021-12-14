Редакція Showbiz 24 зібрала всі гучні скандали в українському та світовому шоу-бізнесі, про які говоритимуть ще довго.

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Найгучніші скандали українського шоу-бізу за 2021 рік

Полякова назвала Кароль "плакальницею на похоронах"

Відкритий конфлікт між Олею Поляковою та Тіною Кароль спалахнув на початку лютого. Усе тому, що на зйомках гіпершоу "Маска" королева ночі назвала попдіву "відомою плакальницею на похоронах", а продюсери каналу вставили це в ефір. Співачка одразу перепросила й пояснила, що мала на увазі лише "дуже сумний репертуар" Тіни, а не її особисту трагедію. Однак "зам'яти" конфлікт не вдалося.

Ображена Тіна Кароль відповіла колезі, що "все життя буде плакати, але не на похоронах, а за здоров'я й силу близькості рідних душ". Згодом зірка додала, що своєю заявою Полякова "пробила дно". Однак гучну сварку вона використала собі на користь – випустила зухвалий трек "Скандал", який став лейтмотивом її нового альбому "Красиво".

На сміливій пісні Кароль не зупинилась і кардинально змінила сценічний образ: з чуттєвої та тендітної співачки з золотистими локонами вона перетворилась на кокетливу й жадану артистку. Не дивно, що Полякова почувалась використаною заради піару та розкрутки нового треку.

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Примітно, Тіна Кароль запевняла, що пробачила Олі Поляковій, тоді як сама "діва ночі" розповідала, що та не вітається і не спілкується з нею поза камерами.

Камінг-аут MELOVIN

У липні український співак з найвідданішим фан-клубом здійснив камінг-аут просто на сцені фестивалю Atlas Weekend – "смачно" поцілував спочатку дівчину, а потім хлопця. У фіналі перформансу огорнувся веселковим прапором ЛГБТ.

Скандал довкола його камінг-ауту розгорнувся ще й тому, що канал М1, який транслював концерт, вирізав сцену з телеверсії. Співак розцінив це як цензуру своїх прав і свобод. У відповідь представники М1 заявили, що не були попереджені про плани MELOVIN, тому, як і планували, провели включення з backstage-зони Atlas Weekend.

Тут варто додати, що чи не єдині зірки українського шоу-бізу, які підтримали бісексуального артиста, – "Холостячка" Злата Огнєвіч і солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька.

Зазначимо, свою сексуальну орієнтацію MELOVIN усвідомив у школі. 13-річним він закохався у хлопця. Співак зізнався про це мамі лише рік тому, наприкінці 2020-го, але 6 років до того зустрічався з юнаком.

Сексуальні домагання Володимира Талашка

Реалії театрального університету імені Карпенка-Карого, які замовчувались більш як 20 років, нагадують сюжет голлівудської драми. У серпні 2021 року спливла моторошна правда про сексуальні домагання 75-річного викладача Володимира Талашка – зірку фільму "В бій ідуть лише старі".

Студентки та абітурієнтки вишу з жахом згадували, як іменитий актор кликав їх додому під приводом репетицій, роздягав для фотосету та пропонував інтим. Ба більше, Талашко чіплявся до юних дівчат навіть на заняттях, зокрема вимагав "облизати губки язиком". Останньою краплею стало зізнання Марії Смирнової, яку викладач зґвалтував у 17 років при тому, що був другом її сім'ї.

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Роздягав, цілував – такого не було. Не пам'ятаю, не знаю, не було. Якогось спілкування інтимного не було,

– відхрещувався Володимир Талашко.

Однак правда виявилася сильнішою. У Київському університеті театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого взялись розслідувати справу. Лише в листопаді Талашко звільнився нібито за власним бажанням.



75-річний Володимир Талашко, якого звинувачують у домаганнях / Фото з фейсбуку актора

Побиття танцівника балету Дорофєєвої

На початку серпня ім'я ексучасниці гурту "Время и Стекло" з дня у день майоріло в українській пресі, однак не через саму Дорофєєву. Танцівника її балету Євгена Гончаренка жорстоко побили біля гей-клубу в Києві.

Через крововилив у мозку та відкриту рану на голові 22-річному юнаку зробили трепанацію черепа та ввели в медикаментозну кому. Він отямився лише через 15 днів, а згодом пережив складну операцію зі встановлення титанової пластини в череп. Після всіх хірургічних втручань у Євгена великий шрам на голові.



Євген Гончаренко – танцівник балету Наді Дорофєєвої / Фото з інстаграму юнака

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Розлюченим нападником виявився 28-річний працівник Управління державної охорони України. Через два дні після ганебного інциденту його звільнили та взяли під варту. Розслідування ДБР завершилося 1 жовтня, порушнику загрожує до 8 років в'язниці.

Повернення "російських гастролерок"

2021 рік став роком "розкаяння" артисток, які всі 8 років війни гастролювали Росією. "Зірвавши куш" у Москві Ані Лорак, Світлана Лобода та Софія Ротару приїхали в Україну, щоб повернути народну любов.

З січня Ані Лорак час від часу навідувалась в Україну, а в серпні й узагалі зібрала аншлаг на концерті в Одесі. Після цього співачка вперше за 7 років випустила україномовну пісню "Бачила" та цинічно назвала себе "пташкою, яка дарує музику без кордонів".

Слідом за нею концерт в Одесі дала Світлана Лобода, перед яким заспівала українською – випустила пісню Indie Rock (Vogue). В інтерв'ю Маші Єфросиніній артистка заявила, що не давала концерти в Україні, бо боялась за своїх фанів, яких жорстоко розігнали у травні 2017 року.



Світлана Лобода на концерті в Одесі / Фото з інстаграму співачки

74-річна Софія Ротару й узагалі виступила на великому концерті до 30-річчя Незалежності України на "Олімпійському", а з рук Володимира Зеленського прийняла почесну нагороду "Національна легенда України". Це звання аж ніяк не заважає Ротату повернутися в російський шоу-біз – виступати на новорічних вогниках і на "Пісні року" в Москві.



Софія Ротару і Філіп Кіркоров на "Пісні року" / Фото з інстаграму співака

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Розбірки Слави та Віки з "НеАнгелів"

На початку березня популярний дует "НеАнгели" розпався після 15 років на сцені. Як Слава Камінська, так і Віка Смеюха розпочали сольні кар'єри, однак досі не можуть забути одна одну. Про їхні ворожі стосунки в гурті знав весь шоу-біз, але в листопаді скандал спалахнув з новою силою.

Вікторія, нині відома як VICTORIA, публічно розрізала торт з зображенням Слави, який нібито подарували фани, та заявила, що "слава не така вже й гірка, як здавалось 15 років". Це був лише початок, адже згодом співачка назвала ексколегу аб'юзеркою і звинуватила в булінгу.



Слава Камінська і Віка Смеюха з "НеАнгелів" / Фото з інстаграму гурту

Запальна Слава Камінська не змовчала. Вона припустила, що звинувачення Віки Смеюхи – продуманий піар-хід перед релізом нової пісні. Однак артистка обернула все собі на користь – запрем'єрила з піснею "Аб'юзер".

Я готова гордо нести звання "Головний аб'юзер країни",

– неоднозначно презентувала Камінська.

SLAVA KAMINSKA – Аб'юзер: слухайте онлайн

"Голодна блогерська туса"

27 листопада 2021 року у Львівському Будинку вчених цинічно святкували день народження блогера-мільйонника Олександра Заліска. Розпусну вечірку влаштували в День пам'яті жертв Голодоморів, що викликало шквал осуду в мережі. Найбільший резонанс спричинив коментар ведучого Володимира Остапчука, який назвав торжество "голодною блогерською тусою".

Так звані інфлюенсери не вибачались за тусу в траурний день аж доти, доки не втратили рекламні контракти з відомими брендами.

Гості вечірки клялись, що їм "ніхто не сказав" про День пам'яті жертв Голодоморів.

Остапчук визнав, що повівся на гонорар за корпоратив, але не думав про біль нації, тому щиро перепросив за гуляння.

Сам Заліско визнав свою "тупість і неуважність" та зізнався, що після туси йому живеться несолодко – "сотні тисяч людей щохвилини бажають щось нехороше".

Ймовірно, на цьому скандал з вечіркою міг закінчитися. Однак 3 грудня раптово помер директор Будинку вчених Роман Славітич. 75-річний чоловік нібито взяв близько до серця інцидент з блогерами й пішов з життя, "мабуть, від серцевого нападу".

Тоді на Заліска та гостей його туси полилося ще більше хейту. Одіозного іменинника навіть госпіталізували після емоційного відео з вибаченнями, в якому він плакав, кричав і розкаювався за свій необдуманий вчинок.

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Найгучніші скандали світового шоу-бізу за 2021 рік

Алек Болдвін застрелив українку

На зйомках вестерну "Іржа" актор Алек Болдвін вистрелив з реквізитного пістолета й застрелив операторку – 42-річну українку Галину Гатчінс. Жінку намагалися врятувати – доставили в лікарню гелікоптером, але медики змогли лише констатувати її смерть.

У трагедії звинувачують "недосвідчену та зелену" зброярку, яка нібито не вміла заряджати зброю холостими набоями, та помічника режисера. Він мимоволі вручив Болдвіну заряджений пістолет, з якого перед тим стріляли по мішенях.

Я б ніколи не наставляв пістолет на когось і не натискав на курок. Хтось поклав справжню кулю… Якби я вважав себе відповідальним за це, я б, мабуть, себе вбив,

– рішуче заявляв Болдвін, який не відчуває свою провину.

Однак члени знімальної групи "Іржі" переконані у зворотному. На актора подали до суду за недбалість та сцену з пострілом, якої не було в сценарії. Тоді як батьки Галини Гатчінс не звинувачують Алека Болдвіна в її смерті.



Алек Болдвін після пострілу на майданчику / Фото з People

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Сексуальне насильство Мериліна Менсона

Першою про садистські нахили рокера заговорила зірка серіалу "Світ Дикого Заходу" Еван Рейчел Вуд. Він нібито "промив їй мізки і змусив підкорятися" ще в підлітковому віці. Усі ці роки після жахливих знущань акторка "жила в страху відплати, наклепу та шантажу".

Слідом за Еван Рейчел про насильство та аб'юз Мериліна Менсона заговорила співачка Фібі Бріджерс. Вона не крутила роман з артистом, а була лише його фанаткою. Він нібито розповідав дівчині про "кімнату для зґвалтувань" у своєму маєтку в Західному Голлівуді. Ця інформація підтвердилась після масштабного розслідування Rolling Stone.

Ще однією зірковою жертвою Мериліна Менсона була акторка Есме Б'янко з "Гри престолів". Через маніакальну жорстокість музикант кидався на дівчину, шмагав, наносив травми вібратором і навіть ганявся з сокирою в руках.



Мерилін Менсон / Фото з інстаграму рок-музиканта

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У листопаді справа про сексуальне насильство Мериліна Менсона набрала обертів – у його будинку провели обшук. Розслідування триває.

Смертельний концерт Тревіса Скотта

Наприкінці 2021 року світ вибухнув обуренням через музичний фестиваль Astroworld Festival, який стартував 5 листопада в місті Х'юстон, що в Техасі.

Під час виступу засновника заходу Тревіса Скотта у фан-зоні виникла страшенна тиснява – публіка непритомніла й падала на землю. Так, на смертельному концерті загинули десять людей. Наймолодша жертва – 9-річний хлопчик Езра Блаунт.

Як це було На концерті Тревіса Скотта загинули фани: з'явились моторошні відео з тисняви

Громадськість накинулася на 30-річного Тревіса Скотта зі звинуваченнями, що він не зупинив концерт. Однак сам репер стверджує – переривав виступ через тисняву під сценою, а про смерті дізнався лише з новин у пресі. Тому він готовий оплатити похорони й повернути всі гроші за квитки (їх було продано більше як 50 тисяч).

Додамо, скандал зачепив і знамените сімейство Кардашян, адже дівчиною Тревіса Скотта є Кайлі Дженнер. Вона публічно заступилась за бойфренда, вони обоє були "зламаними та спустошеними".