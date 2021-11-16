Почему поссорились экс-солистки "НеАнгелов"

Все началось с видео, которое опубликовала Виктория Смеюха. В нем певица сидит в ресторане, и вдруг ей приносят большой торт с изображением Славы Каминской.

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Виктория поблагодарила за презент и отрезала себе кусок именно с "лицом" своей бывшей партнерши. Этот ролик она подписала иронично.

Оказывается, Слава не такая уж и горькая, как мне казалось 15 лет, она – приторно-сладкая. Я – VICTORIA, победа, самодостаточная артистка, у которой началась новая история,

– написала Виктория Смеюха.

"И мой взлет был бы невозможен без вас, мои люди, которые видят все без подсказок, понимают без слов, поддерживают и вселяют силы идти дальше! От поклонников, чувство юмора которых достойно похвалы, мне подарили торт, с которым я с удовольствием безжалостно расправилась. И мне понравилось! Так, даже если кто-то пока не в состоянии отпустить эту историю. Даже если у кого-то пока не настолько насыщенная профессиональная жизнь, чтобы перестать цепляться за прошлое и выезжать за счет других", – добавила она.

Ответ Славы Каминской

Артистка ответила Виктории сообщением. Она совсем не оценила видео своей подруги, а точнее, юмор в ее видео.

Мне казалось, что история группы "НеАнгелы" – это был хороший роман. Целая музыкальная эпоха, которая должна была закончиться красиво. Я очень люблю юмор и он совершенно разный, но это, как минимум, не смешно. Это вульгарно. Ножом Вика разрезала не меня, она разрезает любовь и уважение ко всем своим и моим поклонникам,

– поделилась Слава Каминская.

"Ну что ж, именно так Вика решила в очередной раз, но уже символично выразить свою благодарность группе, в которой она проработала так много лет, и это ее "спасибо" команде, которая так много для нее сделала. P.S. А я вас не подведу! С любовью, Ваша Слава. И да. Уволь пиарщицу. Хайпа навела, но в плюс ли он?", – добавила певица.

Конфликт не впервые

Напомним, это уже не первый конфликт Славы Каминской и Виктории Смеюхи. Об их напряженных отношениях было известно на протяжении существования их дуэта "НеАнгелы".

Виктория Смеюха после распада группы призналась о ссоре, которая случилась однажды. Девушки тогда устроили драку.

"Слава когда-то решила меня побить. Ей не понравилось, что я опоздала. Она обернулась, начала вырывать волосы из моей головы", – рассказала певица. Однако как тогда завершился их конфликт – неизвестно.

Текст публикации Виктории Смеюхи

Оказывается, слава не такая уж и горькая, как мне казалось 15 лет, она – приторно-сладкая. Я – VICTORIA, победа, самодостаточная артистка, у которой началась новая история. И мой взлет был бы невозможен без вас, мои люди, которые видят все без подсказок, понимают без слов, поддерживают и вселяют силы идти дальше! От поклонников, чувство юмора которых достойно похвалы, мне подарили торт, с которым я с удовольствием безжалостно расправилась. И мне понравилось!

Так, даже если кто-то пока не в состоянии отпустить эту историю. Даже если у кого-то пока не настолько насыщенная профессиональная жизнь, чтобы перестать цепляться за прошлое и выезжать за счет других.

Приятного мне аппетита, а вам – хорошего настроения от видео!

Текст публикации Славы Каминской​

Мне казалось, что история группы "НеАнгелы" – это был хороший роман. Целая музыкальная эпоха, которая должна была закончиться красиво.

Я очень люблю юмор и он совершенно разный, но это, как минимум, не смешно. Это вульгарно. Ножом Вика разрезала не меня, она разрезает любовь и уважение ко всем своим и моим поклонникам.

Ну что ж, именно так Вика решила в очередной раз, но уже символично выразить свою благодарность группе, в которой она проработала так много лет, и это ее "спасибо" команде, которая так много для нее сделала. P.S. А я вас не подведу! С любовью, Ваша Слава. И да. Уволь пиарщицу. Хайпа навела, но в плюс ли он?