Расследование о садистских наклонностях Мерилина Мэнсона облетело весь мир. Экс-любовницы одного из самых известных рокеров современности рассказали о пыточной комнате в его доме и стенах, "украшенных" кровью, свастиками и эротическими фотографиями. В этот "музей живодерства" на Голливудских холмах посетили полицейские с ордером на обыск.

Все детали здесь Насиловал, бил током и поджигал: сеть всколыхнули жуткие извращения Мэрилина Мэнсона

Детективы и правоохранители из округа Лос-Анджелес обыскали дом Мерилина Мэнсона утром 29 ноября, когда музыканта не было дома.

По сообщению инсайдеров, полицейские изъяли устройства хранения данных, в том числе жесткие диски. Информацию, сохраненную на них, будут рассматривать перед представлением дела в прокуратуру.

Напомним, в феврале 2021 года на Мерилина Мэнсона посыпались обвинения в сексуальном насилии. Об абьюзе, насилии и домогательствах рокера рассказали: