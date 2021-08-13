Светлана Лобода выступит с новой песней в Сочи. Там она станет участницей Дня премьер "Новой волны", который запланирован на 24 августа.

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Украиноязычная песня Светланы Лободы

Артистка рассказывала об этой презентации на украинских радиостанциях, которые недавно посетила. Теперь она поделилась с поклонниками полной версией композиции.

Текст публикации Светланы Лободы:

Сегодняшняя премьера для меня особенная. В ней все немножко впервые. Впервые я выпускаю релиз сразу на двух языках – русском и украинском. Впервые вы помогаете с выбором названий и я решила их объединить. Впервые я так доверилась режиссеру, с которым работала, и он обнажил меня до самой сути. А пока слушайте на всех цифровых площадках Indie Rock (Vogue).

Отметим, Светлана Лобода активно развивает карьеру в России и одновременно анонсирует концерты в Украине. Уже в субботу, 14 августа, российская гастролерша приедет в Одессу, где выступит в ночном клубе Ibiza.