В эфире шоу "Маска" Оля Полякова назвала Тину Кароль "известной плакальщицей на похоронах". Конфликт между звездами не утихает больше месяца. Королева украинского шоу-бизнеса призналась, что под прицелом камер коллега заявляет, что недоразумение исчерпано, а в реальной жизни избегает встреч и подогревает скандал ради пиара.

Артистка Оля Полякова стала гостьей программы "Слава+". Ведущий Слава Демин записал откровенное интервью с певицей и не обошел вниманием ее скандал с поп-дивой Тиной Кароль, который обсуждают в сети с начала февраля. Она заявила, что сделала все, чтобы поставить точку в конфликте, зато Тина и продолжает играть на публику.

Стоит знать Оля Полякова и Тина Кароль впервые после скандала встретились на одной сцене: видео

Оля Полякова об отношениях с Тиной Кароль вне камер

По словам артистки, после выхода курьезного эпизода в эфир шоу "Маска" она сразу поняла масштабы казуса, поэтому поспешила извиниться за слова о "плакальщице на похоронах" и объяснила, что не имела в виду ее личную трагедию. Через несколько дней Тина Кароль в одном из интервью назвала заявление Поляковой "бесконтрольностью языка" и заверила, что хорошо относится к коллеге после скандала.

Более того, певица добавила, что ее менеджер "протянул руку дружбы" представителям артистки. Однако сама Оля Полякова уверена, что Тина Кароль использовала ее ради пиара нового трека "Скандал" и умышленно подогревала конфликт, везде его комментируя.

Я сразу извинилась и пошла дальше. А дальше началась пиар-кампания, фарс. Тина сама подогревала, что-то резала, выставляла. При этом якобы обижалась. Так ты определись – ты обиделась, или ты делаешь пиар,

– высказалась исполнительница.

Она отметила, что на месте Тины Кароль давно забыла бы о курьезе, однако коллеге "не хватает великодушия, чтобы понять и простить". Она добавила, что пока не общалась с певицей лично вне камер, хотя и имела возможность. Они присутствовали на премьере циркового шоу "Другие". На мероприятии Кароль дала интервью "Светской жизни" и заявила, что "открыта к разговору, хочет здороваться, а не проходить мимо". Однако, по словам Поляковой, она просто сбежала, увидев ее.

Когда на "Светской жизни" она стояла в двух метрах от меня, развернулась и ушла, перед этим дав интервью о "руке дружбы". О чем это говорит? Лично мы не общались, хотя могли. Я ее видела на расстоянии вытянутой руки. Она развернулась и убежала от меня,

– вспомнила звезда.

По мнению Оли Поляковой, рано или поздно конфликт забудется и они с Тиной Кароль будут дружить. Однако менять мнение о ее репертуаре королева сцены не планирует.

"Я очень хорошо отношусь к артистке Тине Кароль, я ей всегда это говорила, я люблю ее голос, артистическую нервозность. Но я действительно считаю, что у нее грустный репертуар, у нее "плачущий" репертуар", – завершила знаменитость.

Полное интервью Оли Поляковой: смотрите видео онлайн