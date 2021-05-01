Оля Полякова приняла участие в подкасте с Потапом и Позитивом. С ними звезда обсудила, могло ли быть высказывание о "плакальщице на похоронах" и выпуск песни "Скандал" заранее продуманной пиар-кампанией для обеих знаменитостей.

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Оля Полякова о скандале с Тиной Кароль

Певица призналась, что ни в коем случае не сговаривалась с Тиной. Она случайно обмолвилась на шоу, а впоследствии ее коллега просто удачно использовала это для продвижение своего нового "дерзкого" имиджа и песни.

"Тина всегда была гением пиара. Она всегда умеет с любой жизненной ситуации... Она была, конечно, готова к этому. Поэтому так и произошло. Я сказала, это не вырезали. Я поняла, что это выглядит не очень. Я сразу же извинилась и забыла. А потом началось это вот все. Прошло и прошло", – высказалась Оля Полякова.

Потап также отметил, что Оля сильно повлияла на ход событий в карьере Тины Кароль. На что артистка ответила с юмором: "Мне очень приятно, что под песней "Скандал" с 10 тысячами комментариев 9 559 обо мне".

Подкаст с Олей Поляковой: смотрите видео онлайн

Скандал вокруг Поляковой и Кароль