Оля Полякова приняла участие в подкасте с Потапом и Позитивом. С ними звезда обсудила, могло ли быть высказывание о "плакальщице на похоронах" и выпуск песни "Скандал" заранее продуманной пиар-кампанией для обеих знаменитостей.
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Оля Полякова о скандале с Тиной Кароль
Певица призналась, что ни в коем случае не сговаривалась с Тиной. Она случайно обмолвилась на шоу, а впоследствии ее коллега просто удачно использовала это для продвижение своего нового "дерзкого" имиджа и песни.
"Тина всегда была гением пиара. Она всегда умеет с любой жизненной ситуации... Она была, конечно, готова к этому. Поэтому так и произошло. Я сказала, это не вырезали. Я поняла, что это выглядит не очень. Я сразу же извинилась и забыла. А потом началось это вот все. Прошло и прошло", – высказалась Оля Полякова.
Потап также отметил, что Оля сильно повлияла на ход событий в карьере Тины Кароль. На что артистка ответила с юмором: "Мне очень приятно, что под песней "Скандал" с 10 тысячами комментариев 9 559 обо мне".
Подкаст с Олей Поляковой: смотрите видео онлайн
Скандал вокруг Поляковой и Кароль
- Оля в одном из выпусков шоу "Маска" назвала Тину "плакальщицей на похоронах";
- Артистка ответила коллеге. Она отметила, что будет плакать, но не на похоронах;
- Полякова на следующий день извинилась перед Тиной Кароль. Она отметила, что говорила о репертуаре звезды;
- Впоследствии Оля Полякова обвинила Тину в том, что она использовала скандал для пиара своей песни, премьера которой состоялась через несколько дней;
- Кароль отметила, что после такой ситуации имела право сделать это. Она отметила, что протягивала руку дружбы;
- Зато Полякова рассказала, что знаменитости виделись на съемках "Светской жизни", однако артистка "развернулась и убежала".