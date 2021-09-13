MELOVIN теперь не боится публичных признаний о своей ориентации и чувствах, которые могут возникать как к девушкам, так и к парням.
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Отношения MELOVIN с парнем
В откровенном разговоре с Катей Осадчей артист признался, что был в отношениях с парнем на протяжении шести лет. Но сейчас они уже не вместе. По словам MELOVIN, причиной расставания стал кризис в отношениях.
Я человек бурлеска, мне нужна всегда какая-то эмоция. Если все очень спокойно, мне хочется скандала. Если что-то очень скандальное, мне хочется покоя. Очень неоднозначный,
– отметил певец.
Также исполнитель признался, что сейчас ни с кем не встречается. Хотя после каминг-аута ему активно пишут женщины и мужчины. Намеки на романтические отношения есть, однако пока MELOVIN не начинает что-то длительное.
Каминг-аут MELOVIN
- Об ориентации артиста стало известно на Atlas Weekend 2020. Тогда он на сцене поцеловал девушку, потом парня и показал флаг ЛГБТ.
- В обществе и шоу-бизнесе каминг-аут MELOVIN восприняли по-разному. Были те, кто поддерживал исполнителя и те, кто ему даже угрожал.
- Певец признался, что впервые влюбился в парня в 13 лет. Они познакомились в сети, где часто переписывались.
- Родители артиста спокойно восприняли его признание, хотя волновались о реакции родственников и друзей.