На днях в сети разгорелся скандал из-за курьезную заявление певицы Оли Поляковой. В эфире шоу "Маска" звезда назвала знаменитую коллегу Тину Кароль "плакальщицей на похоронах". Украинская попдива публично ответила артистке.

После выхода в эфир 3 эпизода шоу "Маска" Оля Полякова поспешила оправдаться и объяснить скандальное заявление. Она подчеркнула, что, назвав Тину Кароль "известной плакальщицей на похоронах", имела в виду лишь ее творчество и репертуар, а не жизненную трагедию. Однако звезда расценила это как личное оскорбление.

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Тина Кароль ответила Оле Поляковой

Певица поделилась, что не планирует менять свой печальный, по мнению Оли Поляковой, репертуар и в дальнейшем будет петь о муже Евгении Огире, который умер семь лет назад от рака желудка. Исполнительница добавила, что смыслом ее жизни является сын Вениамин.

Оля Полякова, ты была права. Я буду плакать о нас, о нем всю жизнь, а жить ради жизни сына. Но не на похоронах, а за здоровье и за силу высоты в близости родных душ. Моя ты радость…

– ответила Тина Кароль Поляковой.

Эмоциональную инстаграм-сторис артистка дополнила трогательным видео. Во время слепых прослушиваний на "Голосе страны 11" она чувственно исполнила песню "Я все еще люблю", которую посвятила покойному мужу. Фаны дополнили ролик архивными кадрами со свадьбы певицы и музыкального продюсера. Именно его Тина Кароль прикрепила к ответу на заявление Поляковой.



Тина Кароль ответила Оле Поляковой / Фото из инстаграм-сторис певицы

Оля Полякова назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах"

В субботу, 6 февраля, в эфир вышел 3 выпуск шоу "Маска", где Оля Полякова является судьей и одной из звездных детективов. После обсуждения выступления одного из участников она назвала Тину Кароль "известной плакальщицей на похоронах".

Однако после шквала критики в сети и гневных комментариев звезда объяснила, что очень любит Тину Кароль как артистку, однако считает ее творчество слишком грустным. Она поспешила заявить, что не имела в виду личную трагедию знаменитости и никогда не стала бы об этом шутить.