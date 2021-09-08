После ряда признаний Мария Смирнова-Матрос решилась рассказать свою историю. Как выяснилось, 75-летний Владимир Талашко был для нее не просто преподавателем, а давним другом семьи. Он и посоветовал девушке поступать на режиссуру в Киевский университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

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Как и другим абитуриенткам, звезда советского кино предложил Марии свою помощь в подготовке к вступительным экзаменам. Похоже, несовершеннолетнюю Талашко якобы изнасиловал на одной из репетиций.

Владимир Талашко изнасиловал меня в мои 17 лет. Он был другом моей семьи с моих четырех лет. Тоже пригласил к себе "репетировать" до поступления, и я поехала за мечтой,

– поделилась Мария Смирнова.

Как призналась девушка в комментариях, 17-летней она не обратилась в полицию, потому что "не хотелось начинать публичный скандал". Сейчас, когда о домогательствах Талашко заговорили десятки жертв, она решилась рассказать правду.

"Количество жертв привлекает внимание, вот я решила добавить ему в копилку", – пояснила Мария Смирнова-Матрос.



Мария Смирнова-Матрос – жертва изнасилования Талашко / Фото из Фейсбука девушки

Отметим, Владимир Талашко – звезда фильма Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Он сыграл старшего лейтенанта Сергея Скворцова. Звездой советского кино актер стал благодаря ролям в других фильмах.

Что известно о секс-скандале с Владимиром Талашко

В начале августа в сеть попали истории студенток и абитуриенток театрального университета имени Карпенко-Карого, которые стали жертвами сексуальных домогательств 75-летнего преподавателя. На протяжении последних 20 лет он приглашал девушек домой под предлогом репетиций, раздевал и предлагал интим.

Успешная журналистка Янина Соколова поддержала жертв Владимира Талашко и заявила, что он не единственный растлитель молодых девушек в киевском вузе. Студенткой она тоже получала непристойные предложения от преподавателей.

Сам актер отрицал все обвинения – интимного общения со студентками и абитуриентками у него будто бы не было. В Карпенко-Карого заверили, что "даже слухов на такую тему никогда не слышали".

Полный текст публикации Марии Смирновой-Матрос:

А, забыла сказать.

Владимир Талашко, о котором сейчас вспоминают Alyona Alyona, изнасиловал меня в мои 17 лет. Он был другом моей семьи с моих четырех лет. Тоже пригласил к себе "репетировать" до поступления, и я поехала за мечтой.

Режиссура меня после этого интересовать перестала, чему я сейчас очень рада. Была бы плохим продюсером.