Современные лидеры мнений с миллионами украинской аудитории в инстаграме устроили шумную вечеринку с эротической тематикой Show bar в День памяти жертв Голодомора. Даже после критики и негативных комментариев блогеры продолжают публиковать сториз с вечеринки, щеголяя празднованием и его масштабом.

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"Тусовка года" в День памяти жертв Голодомора

Циничное празднование состоялось по случаю Дня рождения Александра Залиско, за аккаунтом которого следят более миллиона пользователей сети. Он собрал самых популярных украинских блогеров в Доме ученых во Львове.

Одно из содержаний моей жизни – это туса. Я рад, что вы пришли на тусу. Мою тусу. И я надеюсь, что она действительно будет грандиозной,

– заявил Залиско.

Среди гостей, которые активно делились видео в инстаграме, выражали восторг имениннику, было немало блогеров, среди которых и "миллионники":

Натали Литвин (1 миллион подписчиков);

Таня Самбурская (1,5 миллиона подписчиков);

Валерия Юрченко (1,3 миллиона подписчиков);

Саша Бо (1,9 миллиона подписчиков).

Развлекал гостей мероприятия ведущий Владимир Остапчук. Он провел вечеринку в стиле Show bar, где были пошлые конкурсы и декорации, эротические танцы шоу-балета, тосты, которые произносили, стоя на столах. Похоже, что о морали и стыде в этой "тусе года" никто и не слышал.

Возмущает и то, что Владимир Остапчук опубликовал в сториз фотографию праздничного стола, которую подписал: "Голодная блоггерская туса".



Блогерская вечеринка / Скриншот инстаграм-сториз Владимира Остапчука

Владимир Остапчук на дне рождении Александра Залиска: смотрите видео онлайн:

Заметим, ни один из гостей не вспомнил, что 27 ноября чтят День памяти жертв Голодомора. Согласно последним данным в 1932 – 1933 годы сталинский тоталитарный режим заморил голодом 10,5 миллионов украинцев, среди которых 4 миллиона детей.

Реакция сети

Именинника и его гостей уже засыпали негативными комментариями. Пользователи сети возмущены цинизмом и извращением, которые устроили "лидеры мнений". Больше всего сториз распространила Натали Литвин, которая даже после негативной реакции подписчиков продолжает публиковать пошлые видео. Вместе с мужем ей вечеринка весьма понравилась.

Натали Литвин показала пошлые конкурсы "тусовки года": смотрите видео онлайн

Многие пользователи сети отмечают, что стоило перенести празднование на другую дату. На один из таких комментариев блогер ответила: "Родиться в другой день?".



Реакция сети на "голодную тусу" / Скриншот комментариев под заметкой Натальи Литвин

"Ужас! Как в День памяти жертв Голодомора можно устраивать такое "действо", а вам поддерживать такую инициативу? Неужели абсолютно нет человеческих ценностей? День рождения можно праздновать в любой другой день!"

"Сегодня чтят миллионы уморенных голодом украинцев. Вы не знали? Тогда инфлюэнсеры какие-то неправильные ценности несут в массы".

"Если бы день рождения был в будни, то не было бы сомнений, переносить ли. Здесь говорится о вопросах воспитания и системе ценностей. Их нет. И не транслируются на миллионную аудиторию".

"Праздновать в другой день и не таким извращенным образом".

"Натали Литвин, но если бы Юля Верба пошла на день рождения в этот день, ее бы за*бали все блогеры".

"Олухи, клоуны. Как не стыдно? В такой день... Мораль и принципы отсутствуют".

Отличились и другие "лидеры мнений". Гости не стеснялись раздеваться, стоять на столах с едой, участвовать в пошлых конкурсах и эротично танцевать.

Блогеры показали вульгарную вечеринку Александра Залиско: смотрите видео онлайн

Комментарии под сообщениями блогеров / Скриншот из инстаграма