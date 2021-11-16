Издание Rolling Stone провело масштабное расследование в отношении персоны Мэрилина Мэнсона, настоящее имя которого Брайан Уорнер. Певец известен своими громкими скандалами и жестокими выходками, однако дело получило огромный резонанс, когда появились новые подробности сексуальных издевательств и запугиваний Мэнсона.

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Свою жизнь рок-музыкант ведет довольно активно и часто менял партнерш, которые впоследствии приоткрыли закулисье их отношений и обвинили его в абьюзе. Несколько бывших женщин Мэрилина Мэнсона подали на него судебные иски, однако адвокаты исполнителя утверждают, что все обвинения являются сфабрикованными.

"Комната плохих девочек"

Для проживания Мэрилин Мэнсон нанял жилье в Западном Голливуде. Перед тем в этой квартире жили арендаторы, которые занимались звукозаписью и построили в углу одной из комнат стеклянную звукоизолированную конструкцию, где и записывали музыку.

Когда же Мэнсон переехал в дом, то решил не убирать мини-комнату, а пожелал использовать ее для извращенных целей. Со слов знакомых и коллег рок-музыканта, именно эту стеклянную "будку" он превратил в одинарную камеру, которая использовалась для психологической пытки женщин.

Мэрилина Мэнсона обвиняют в насилии / Фото из инстаграма певца

Певец часто загонял туда своих подружек, держа их внутри часами, чтобы наказать за мельчайшие проступки. Экс-супруга Мэнсона, манекенщица Эшли Морган Смитлайн рассказывала, что он неоднократно заставлял ее сидеть в "камере" и не выпускал, даже когда она сильно просила.

"Даже если бы я кричала, меня никто бы не услышал. Сначала я билась, но ему нравилась эта борьба. Я поняла, что мои действия давали ему то, чего он хотел. Поэтому в такой ситуации я отключалась и пыталась думать о чем-то другом,

– делилась Смитлайн.

Сам музыкант не скрывал факты такого насилия, а даже гордился ими и рассказывал о Bad Girls Room с хвастливым тоном. Своей помощнице Эшли Уолтерс Мэрилин Мэнсон говорил, что может закрыть в этой звукоизолированной комнате любого, кто покажется ему плохим.

Стены дома Мэнсона украшали кровь и вырезки из порножурналов

Те, кто посещал жилище Мэнсона, рассказали, что его квартира была украшена кровью, свастиками и вырезанными фотографиями из порножурналов. Ковры, мебель и украшения были черными, как и шторы, которые он использовал, чтобы в дом не попадал солнечный свет. Источники утверждают, что температура в доме постоянно поддерживалась холодной, а если кто-то регулировал термостат, то певец якобы устраивал истерики и ломал мебель.



Мэрилина Мэнсона обвиняют в изнасилованиях / Фото из инстаграма певца

Как информируют все многочисленные жертвы исполнителя, именно в этом доме и происходили неоднократные акты психического, физического и сексуального насилия над ними. В частности звезда "Игры престолов", актриса Эсме Бьянко, рассказала, что во время их отношений музыкант часто оскорблял ее, не позволял спать и есть, а также бил электрическим током и насиловал в течение двух лет. Актриса даже вспомнила жуткий момент, когда Мэнсон не владел собой и набросился на нее с топором.

Певец психологически давил на своих жертв

Много людей, которые знали певца, говорят, что он был мастером "методов контроля разума", например, просил своих сотрудников или поклонников следить друг за другом и сообщать ему о любой грязи, которую они найдут.

Сначала ко всем своим жертвам Мэнсон относился очень тепло, закидывал комплиментами и даже настаивал, чтобы они выбирали свадебные платья, а потом, со временем, начинал издевательства, когда женщины были к нему максимально благосклонны.

Мэнсон – это тот тип человека, который ищет слабости в других. Он находил что-то такое, что могло очень сильно всколыхнуть человека и даже довести его до отчаяния. Затем, каждый раз во время общения с этим человеком он использовал эту "слабинку" против него. Это было очень манипулятивно и неприятно,

– говорит один из инсайдеров.

Так было и с моделью Эшли Морган Смитлайн. Женщина рассказала, что была очень уязвимой для всех тех, кто проявлял любовь или заботу по отношению к ней. Поэтому во время их встреч рок-музыкант сразу начинал называть Эшли "идеальной девушкой для него". Смитлайн утверждает, что в этих отношениях было много "предупреждающих знаков", однако она их не воспринимала, потому что была наивной. В ходе отношений Мэрилин Мэнсон начал вести себя неадекватно и издевался над Смитлайн.

В иске женщина описала, что артист душил ее, кусал, поджигал для своего сексуального удовлетворения и даже несколько раз насиловал. В документе утверждается, что в течение их отношений Мэнсон без согласия Смитлайн вырезал инициалы "ММ" на ее бедре, а также бросил нож в модель, который чуть не задел ее лицо.



Известны новые факты сексуального скандала с Мерилином Мэнсоном / Фото из инстаграма

Еще одной жертвой домогательств Мэнсона стала 33-летняя американская актриса Эван Рейчел Вуд. Женщина обвинила рокера в насилии и абьюзе, которые длились много лет. 52-летний музыкант якобы начал ухаживать за девушкой еще тогда, когда она была подростком. Актриса рассказала, что певец "промывал ей мозги, заставлял подчиняться и шантажировал".

К слову, бывшая жена певца, модель Дита фон Тиз, призналась, что за семь лет отношений певец не проявлял к ней никакой агрессии, а насильственным проявлениям не было места в их браке. Сам Мэрилин Мэнсон свою вину отрицает и подчеркивает, что обнародованные факты "искажают прошлое".