С 2018 года Трэвис Скотт собирал фанов на масштабный фестиваль под открытым небом Astroworld Festival. Каждый год событие в Хьюстоне ждут тысячи людей. В этом году мероприятие приняло 50 тысяч меломанов, однако для некоторых из них оно стало роковым.

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В ночь открытия, после 21:00, на сцену вышел рэпер Трэвис Скотт, что спровоцировало ажиотаж в фан-зоне. Поклонники пытались протолкнуться ближе к сцене, что вызвало ужасную давку. В толпе люди падали на пол и падали в обморок. Это порождало еще большую панику.

Как передает глава пожарной службы Хьюстона, 17 человек были доставлены в больницу. У 11 из них была остановка сердца, а 8 – к сожалению, умерли. К тому же не все погибшие были совершеннолетними.

Как реагирует Трэвис Скотт

29-летний бойфренд Кайли Дженнер якобы несколько раз останавливал свой концерт, увидев, что возле сцены образовалась жуткая давка. Более того, он звал охрану на помощь фанам, просил убедиться, все ли с ними в порядке.

По информации BBC, машины скорой помощи с сиренами проталкивались в толпу. В это время Трэвис Скотт продолжал выступление. Однако, когда стало очевидно, что пострадало много людей, организаторы остановили фестиваль.

В отеле Wyndham Houston развернули центр для людей, родственники которых были на фестивале, однако не давали о себе знать.

Наши сердца с фестивальной семьей этой ночью. Особенно с теми, кого мы потеряли, и с их близкими,

– говорится в официальном сообщении в инстаграме.

Реакция фестиваля на количество жертв / Фото мз инстаграма Astroworld Festival