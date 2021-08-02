Публичное распространение Надей Дорофеевой новости об избиении своего танцовщика помогло быстро найти обидчика. Сначала о его личности сообщила Анна Салата в фейсбуке. Она заявила, что нападавший – работник Управления государственной охраны.

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Впоследствии на официальной странице УГО подтвердили, что мужчина, который жестоко избил танцовщика Евгения, действительно их работник. На время проведения расследования его отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Мы тщательно проверили эту информацию и сообщаем, что данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО Украины. По данному факту руководством Управления назначено служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются,

– пишет УГО.

Также в Управлении госохраны сообщили, что они будут способствовать расследованию и окажут помощь для лечения Евгения.

Что известно о жестоком избиении в Киеве