Актриса, звезда сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рейчел Вуд обвинила музыканта Мэрилина Мэнсона в насилии и абьюзе. Она заявила, что певец издевался над ней на протяжении многих лет.

Источник: инстаграм Эван Рейчел Вуд, The Daily Mail

33-летняя актриса, звезда сериала "Мир Дикого Запада", выступила с громким заявлением против рок-музыканта Мэрилина Мэнсона.

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Эван Рейчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии

На своей странице в понедельник, 1 февраля, актриса обнародовала заявление, в котором назвала своим абьюзером Мэрилина Мэнсона (настоящее имя – Брайан Уорнер). Эван Рейчел Вуд написала, что музыкант начал ухаживать за ней еще тогда, когда она была подростком.

Мне промыли мозги и заставили подчиниться. Я жила в страхе возмездия, клеветы и шантажа. Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного человека и призвать остановить его, прежде чем он уничтожит еще жизнь,

– шокировала Эван Рейчел Вуд.

Актриса добавила, что она говорит это от имени многих жертв, которые больше не будут молчать.

Реакция Мэрилина Мэнсона

На заявление Эван Рейчел Вуд представители музыканта и он сам еще не отреагировали. Но стоит отметить, что около 10 лет назад он рассказывал об их отношениях на Рождество: "Каждый раз, когда я звонил ей в этот день – я звонил 158 раз – я брал лезвие бритвы и резался на лице или на руках. Я хотел показать ей боль". Менеджеры Мэнсона опровергли эти слова и назвали их театральным выступлением рок-звезды.

Ранее его представители заявляли: "Я так понимаю, что Эван Рэйчел Вуд встречалась с несколькими людьми примерно в то же время, когда она встречалась с Мэнсоном".

По данным издания Vanity Fair, о насилии со стороны Мэрилина Мэнсона рассказали еще 4 женщины. Они рассказали о мучительных переживаниях. Абьюзивные отношения, по их словам, включали сексуальное и психологическое насилие, а кроме того запугивание и принуждение.