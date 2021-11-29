Телеведущий не случайно оказался на дне рождении Александра Залиско. Он был не просто гостем, а ведущим бесстыдного гуляния. В отличие от друзей-инфлюэнсеров именинника, Владимир Остапчук якобы знал о Дне памяти жертв голодоморов, но, соглашаясь на гонорар за корпоратив, не думал о боли нации.

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Самому сложно объяснить, как я мог не подумать, какой это день и сколько боли и грусти за ним стоит... Я понимаю, что это меня не оправдывает. Я не могу вернуться в прошлую субботу и изменить свой поступок, но я могу извиниться за него,

– красноречиво извинился ведущий.

Более того, Остапчук заверил, что его фраза "голодная блогерская туса", которая разлетелась по сети, была трактована ошибочно. Эта подпись к фото со щедрым угощением якобы не имела никакого отношения к годовщине голодоморов. Ведущий связал свои нашумевшие слова с тем, что гостям долго не выносили еду.

Вечеринка ко дню рождения Александра Залиско / Фото из инстаграм-сторис Владимира Остапчука

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На раскаяние шоумена отреагировала его жена Кристина Горняк. Она намекнула, что Остапчука использовали ради хайпа, поэтому его проступок нужно принять и простить.

Я тобой горжусь и знаю, какой ты в душе! Жаль, что хайп, который к тебе не имеет отношения, расценили так. Люди, давайте будем добрее и не такими лицемерными,

– поддержала блогер.

В комментариях Кристина Горняк предложила принять закон, который "запретит проводить свадьбы, праздновать дни рождения, закроет все рестораны, бары, отключит радио и телевизоры" в День памяти жертв Голодоморов. Это якобы поможет избежать хейта в сторону виновников торжества и ведущих.

Реакция Кристины Горняк на извинения мужа / Скриншот из инстаграма Владимира Остапчука

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Реакция сети на раскаяние Владимира Остапчука

Большинство фанов не готовы простить Владимиру Остапчуку. Они убеждены, что к извинениям его вдохновили заказчики, которые один за другим стали разрывать рекламные контракты с участниками "голодной тусы". По мнению публики, своими извинениями через два дня после вечеринки шоумен хочет отмыть репутацию:

"Люди "какаяразница" пишут, что работа есть работа, но если бы это не повлияло на имидж и, я надеюсь, на сотрудничество с компаниями , которые позиционируют себя как действительно украинские, то и поста данного не было ";

, которые позиционируют себя как действительно украинские, "; " Увидел, что пахнет жареным, и побежал писать извинения ";

"; "На извинения нужно было целых два дня. Я уверена, что никто бы и не извинялся, если бы не сильная огласка и отказы крупных компаний ";

"; "Вот кому-кому, но конкретно вам надо хорошенько надавать по баняку за то, что вы пишете под своими сторис! Ну на голову не налезает";

"Честно, не ожидала, что вы можете участвовать в таком, да еще и публиковать это в сторис... такое ваше поведение неприятно поразило, думаю, не только меня".

Однако среди фолловеров Остапчука есть те, кто оправдывает его участие в циничном праздновании работой:

" Люди проснитесь, это его работа. Вы не работали в этот день?";

Вы не работали в этот день?"; "Работа есть работа, разве сторисы не снимать? Инстаграм – не одно и то же, что телевидение, а тем более сторис ";

"; "Почему люди делают из этого большую проблему? Вы выполняли свою работу, да и только. Или людям теперь уволиться и не зарабатывать на хлеб, потому что кому-то это может казаться неуместным".

Полный текст публикации Владимира Остапчука:

Друзья, хочу извиниться за те неуместные сторисы 27 ноября, где я работал ведущим, и которые дали возможность скомпрометировать меня и мою позицию.

Даже себе самому мне сложно объяснить, как я мог не подумать в ту секунду, какой это день и сколько боли и грусти за ним стоит. И что эта подпись может быть трактована с совершенно иным содержанием.

Никоим образом мои сторисы не имели отношения ко Дню памяти. Я понимаю, что это меня не оправдывает и порой секундное недумание может иметь непоправимые последствия. Я не могу вернуться в прошлую субботу и изменить свой поступок, но я могу извиниться за него. Как всегда, почитаю и уважаю День памяти жертв Голодомора.