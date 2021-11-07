24-летняя Кайли Дженнер не обошла вниманием общественный резонанс, который вызвало открытие фестиваля Astroworld Festival в Техасе. Она призналась, что вместе с бойфрендом Тревисом Скоттом глубоко переживает каждую потерю. Смертей, напомним, было восемь, а среди погибших несовершеннолетние.
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Мы с Тревисом сломаны и опустошены. Мои мысли и молитвы со всеми погибшими из жизни и ранеными или каким-то образом пострадавшими во вчерашних событиях,
– заявила Кайли Дженнер.
Светская львица поспешила оправдать любимого за то, что он продолжал выступление, когда в фан-зоне умирали люди. Кайли заверила, что ни она, ни Тревис Скотт не знали ни о одном смертельном случае, пока о них не сообщили СМИ.
"Я хочу объяснить, что мы не знали ни о одном смертельном случае, пока не появились новости после шоу. Ни в одном мире не было бы продолжения съемок или выступлений", – добавила Кайли Дженнер.
Реакция Кайли Дженнер на трагедию на концерте Тревиса Скотта / Фото с инстаграм-сторис
Смертельный концерт Тревиса Скотта в Хьюстоне:
- На открытие фестиваля Astroworld Festival, который с 2018 года организовывает бойфренд Кайли Дженнер, пришло 50 тысяч меломанов.
- Когда выступал хедлайнер Тревис Скотт, публика проталкивалась поближе к сцене. Из-за этого образовалась страшная давка, в которой люди падали в обморок и падали на землю.
- Рэпер несколько раз останавливал шоу, зовя на помощь фанам своих телохранителей. Машины скорой помощи пробирались сквозь толпу, спасая пострадавших.
- 17 фанатов Тревиса Скотта были доставлены в больницы, а 8 из них погибли. Им было от 16 до 27 лет.