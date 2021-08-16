Евгений Гончаренко перенес сложную операцию и был в медикаментозной коме для того, чтобы уменьшить отек на мозге. 16 августа он пришел в себя.

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Евгений Гончаренко вышел из комы

Надя Дорофеева, которая находится на отдыхе в Турции, рассказала, что говорила с мамой Евгения, которая сообщила, что он вышел из комы. Артистка отметила, что в дальнейшем будет сообщать подробности о состоянии здоровья танцовщика.

"Друзья! Только что говорила с мамой Жени. Он сегодня проснулся. Буду сообщать как и что будет проходить дальше", – написала исполнительница.



Евгений Гончаренко вышел из комы / Скриншот инстаграм-сторис певицы

О том, что Евгений проснулся, сообщила также его мама. Она опубликовала сообщение в фейсбуке: "Женя проснулся! Двигаемся дальше".

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