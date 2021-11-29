Цинічне гуляння з нагоди дня народження Олександра Заліска обговорює вся країна. Поки свідоме суспільство запалювало свічки в пам'ять про жертв голодоморів, так звані інфлюенсери веселились і "пилили" сторіси з заходу, який іменували "найграндіознішою вечіркою року".

До теми Роботу Будинку вчених призупинили, Заліско мав розмову з поліцією: подробиці "голодної туси"

Після "голодної туси" 27 листопада блогери-мільйонники ще довго відмиватимуть свою репутацію. Річ у тому, що відомі українські компанії вже реагують на гостре обурення громадян й одне за одним припиняють співпрацю з "інфлюенсерами".

Які компанії розірвали контракти з блогерами-мільйонниками

Мережа гіпермаркетів METRO

"Ми в "METRO Україна" щиро розділяємо біль українського народу та з великою повагою ставимося до пам'яті жертв Голодомору. Саме тому, компанія "METRO Україна" вважає неприйнятним для себе продовжувати співпрацю з блогерами Олександром Заліском, Олександрою Пустовіт, Наталією Литвин, Олександром Куровським, Дариною Запісочною, Тетяною Самбурською та ведучим Володимиром Остапчуком", – інформує компанія.

Реакція METRO на "голодну тусу" блогерів у роковини Голодомору

Служба доставки "Нова пошта"

"Нова пошта" не підтримує висміювання пам'ятних подій та їх знецінювання в будь-якому вигляді. Безумовно, ми будемо враховувати нещодавній інцидент у нашому виборі лідерів думок для подальшої співпраці. Наразі в нас немає з ними діючих контрактів і домовленостей та, з огляду на інцидент, – не буде", – передає служба доставки.

Реакція "Нової пошти" на "голодну тусу" блогерів у роковини Голодомору

Читайте також "Без позиції – ти ніхто": що кажуть про "голодну тусу" блогери "Доберманко", Сливка та інші

Телекомунікаційна компанія "Київстар"

"Наразі ми не плануємо співпрацювати з інфлюенсерами, які згадані в ЗМІ як учасники цього заходу", – повідомляє "Київстар".

Реакція "Київстару" на "голодну тусу" блогерів у роковини Голодомору

Бренд LOVARE

"Ми не підтримуємо подібні наміри й нам дуже прикро через ситуацію, що сталась. Ми поважаємо історію і не співпрацюємо з блогерами, які не поділяють наші цінності. Проявлення нашого бренду були до цього інциденту, наразі ми припинили співпрацю", – йдеться в повідомленні.

Реакція LOVARE на "голодну тусу" блогерів у роковини Голодомору

Не пропустіть "Всі стали дуже правильними": Заліско та блогери іронічно виправдались за "танці на кістках"

Бренд чоловічого одягу Andreas Moskin

"Офіційно! Andreas Moskin припиняє співпрацю з усіма "елітними" блогерами, які у цей день були на цій вечірці. Шановні лідери думок, думайте, що робите. Зазвичай у вас роль "праведних", але вчора ви показали істинне обличчя", – різко відреагували представники бренду.

Реакція Andreas Moskin на "голодну тусу" блогерів у роковини Голодомору