Свою нову пісню Ані Лорак назвала сповіддю. Вона переконана – якщо ми прощаємось з любов'ю, то вона однаково залишається у серці. "Слова з глибини мого серця" – так описала свою нову пісню "Бачила" сама Ані Лорак.

До слова Слава Камінська вперше випустила пісню українською мовою

Це спогад-сповідь, яка повинна нагадати кожному з нас, що навіть якщо ми прощаємося з любов'ю, вона однаково залишається жити в серці, не дивлячись ні на що. Гарний текст на рідній українській мові доповнює сильний візуальний ряд: відсилання до красивих історій кохання переплітаються з національною символікою. Дивіться. Відчувайте. Любіть,

– йдеться у підписі до відео Ані Лорак в ютубі.

Зйомки кліпу відбувались у великій студії, де артистка одягнула вишиванку та кілька суконь, доповнивши образи вінком на голові. Режисерами кліпу стали Станіслав Морозом та Антон Фурса.

Ані Лорак – Бачила: дивіться відео онлайн

Зазначимо, що востаннє Ані Лорак випускала україномовну пісню під назвою "Мальви" у травні 2014 року – через кілька місяців після Революції Гідності, окупації Криму та Сходу України. Після цього вона переїхала жити у Росію.

Реакція мережі

Чимало користувачів чекали на вихід пісні співачки, яка останні 7 років створювала лише російськомовні хіти:

"Дякую! "Мурашки по шкірі" впродовж всього виконання!";

"Дуже крути трек, "мурашки по шкірі", так колоритно і душевно";

"Аж не віриться, вона заспівала українською, це так гріє душу. Хіт рідною солов’їною";

"Цiкавий та театрелiзований клiп. Приємно чути Каролiну українською мовою. Дякую";

"Браво! Українською мовою! Це шедевр, ви неперевершена!!!";

"Вау!!! Кароліна, кліп супер, я дуже вражена!!! Дякую вам за душевну пісню! Обожнюю вас!!!";

"Так тримати, Кароліно. Продовжуй співати рідною мовою, мовою серця!!! Неймовірно чарує..."

Що цікаво, негативних коментарів під відео ні в ютубі, ні в інстаграмі – немає.

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Громадянська позиція Ані Лорак

Після вторгнення бойовиків окупантів на територію України співачка продовжила активно гастролювати Росією, а потім поверталася й давала концерти на рідній землі.

Напевно, Лорак думала, що вдасться заробляти в обох країнах, однак так не вийшло. Українці звинуватили виконавицю в зраді, а в Росії їй заборонили виступати на новорічних корпоративах.

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Однак Лорак вирішила не залишатися на Батьківщині й у той час, коли її земляки гинули від рук російських бойовиків, вона переїхала в Москву, де продовжила розвивати кар'єру.

Згодом Ані Лорак все ж опинилася серед російських зірок першого ешелону. У 2016 році вона виступала для російських "захисників вітчизни".

Співачка виступає на тамтешніх фестивалях, отримує російські нагороди й пишається цим.

У 2017 році Лорак, ніби нічого не сталося, повернулася в Україну, однак не назавжди. Від тоді вона виступала на закритих вечірках, але про великі сольні виступи не наважувалася оголосити.

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