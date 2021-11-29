Скандальне день народження Заліска відбулось 2 дні тому, у суботу 27 листопада. Проте розголосу скандал набув лише напередодні, коли телеведучий Володимир Остапчук та всі блогери почали ділитись інстаграм-сторіз після бурхливого свята, яку вже встигли назвати "голодною тусою", як її підписував Остапчук в одному з інстаграм-сторіз. 24 канал, інші ЗМІ та сотні підписників підняли питання, чому блогери дозволили собі так гучно святкувати 29-річчя Заліска у жалобний день.

До слова "Без позиції – ти ніхто": що кажуть про "голодну тусу" блогери "Доберманко", Сливка та інші

Проте в першу добу блогери або ж ігнорували звинувачення, або видаляли коментарі та блокували людей (наших журналістів зокрема), а й взагалі з обуренням заявляли, що чому ніхто раніше їм не сказав, що 27 листопада буде День пам'яті.

Зараз же риторика у блогерів дещо змінилась, особливо після звернення на це увагу міської ради Львова, яка відсторонила тимчасово роботу Будинку вчених, де проводився захід. А також після звернення поліції до винуваватця свята – Заліска та відмови кількох великих брендів у співпраці з блогерами. Але в одному інфлуенсери залишились незмінними – після вибачень вони однаково прямо переклали відповідальність на підписників та ЗМІ, що ті їм не нагадали раніше про День пам'яті. І що краще, аби журналісти говорили про злободенні проблеми голодуючих людей та більше висвітлювали тему Голодомору, аніж "у всьому звинувачували блогерів".

Реакція блогерів-друзів Заліска на скандал / Фото з інстаграм-сторіз

Зазначимо, що 24 канал зокрема впродовж усього листопада вів проєкт "Голод і мор: пам'ять поколінь", де публікував історії десятків людей, які стали свідками Голодомору 1932 – 1933 років, або ж з їхніми родичами. Ці історії активно поширювались у соцмережах та ютубі. Також у всіх міста України на багатьох банерах згадувалось про День пам'яті, який щороку вшановують у четверту суботу листопада. Окрім церковних літургій, в центрах міст проводились акції із запалення свічок.

"Ніхто не написав мені"

Одним з перших у мережі вибачився Олександр Заліско (1,1 мільйона підписників), який і влаштував свято в Будинку вчених у Львові. Він зазначив, що мав дзвінок з поліцією, деталі якого оголосить згодом.

"Хочу звернутись до тих, у кого зачепив почуття і, можливо, когось образив. Але не прошу вибачення у тих, хто просто підтягнувся на шум. Я далі буду виставляти сторіз – не з вечірки, просто зі свого життя. Тому що я блогер, і в першу чергу транслюю події зі свого життя. Я не кажу і не вчу, що правильно, а що ні. І ви можете, як будь-який канал, переключити на інший. Хочу попросити не хейтити моїх друзів-блогерів, тому що день народження було у мене, а вони просто прийшли як гості. Не треба їх робити винними у всьому", – Заліско.

Заліско вибачився перед підписниками: відео з інстаграм-сторіз блогера

Одна з гостей свята – блогерка Валерія Юрченко (1,3 мільйона підписників) сказала, що через шум у мережі навіть мала погане самопочуття та ледь не потрапила в ДТП на дорозі. У неї проблеми з пам'яттю, тому вона не пам'ятала про дату вшанування жертв Голодомору.

Хотіла би почати сьогоднішню розмову з вибачення. Вийшло так, що день народження Саші припало на дуже важливу дату для всіх українців і, на жаль, я забула. Я не знала цього, коли виставляла запрошення, там була дата – 27 листопада. І ніхто (я завжди читаю свій "дірект"), ніхто не написав мені. У самий день народження теж ніхто не написав за це,

– Юрченко.

Валерія Юрченко не знала про День пам'яті: відео з інстаграм-сторіз блогерки

Близька подруга Олександра Заліска – Таня Самбурська (1,5 мільйона підписників), яка теж була присутня на святі та подарувала імениннику квиток на стендап росіянина Павла Волі у Німеччині (який підтримав анексію Криму), зазначила, що краще б ЗМІ більше говорили про День пам'яті і менше – про вечірки.

"Перезаписую це сторіз, бо складно підібрати слова. Я хочу щиро вибачитись перед тими людьми, почуття яких я зачепила, і які в суботу вшановували пам'ять жертв Голодомору. Я не знала, що в суботу такий день був, на жаль. Дуже шкода, що ЗМІ так гучно не кричали про цей день, як про те, що була вечірка. Можливо, якби було по-іншому, тоді б більшість людей знали про нього. Було б чудово, якби ми пам'ятали про цей день не тільки в 1 день, який призначив президент, а постійно. До прикладу, коли ми не доїли, не викидати їжу в загальний смітник, а в пакет і ставили його поруч зі смітниками, щоб нужденна людина могла спокійно собі поїсти, а не порпатись в тому бруді", – сказала Самбурська.

Тетяна Самбурська про день народження і День пам'яті жертв Голодомору: відео з інстаграм-сторіз