Телеведучий не випадково опинився на дні народженні Олександра Заліска. Він був не просто гостем, а ведучим безсоромного гуляння. На відміну від друзів-інфлюенсерів іменинника, Володимир Остапчук нібито знав про День пам'яті жертв Голодоморів, але, погоджуючись на гонорар за корпоратив, не думав про біль нації.

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Самому складно пояснити, як я міг не подумати, який це день і скільки болю та смутку за ним стоїть… Я розумію, що це мене не виправдовує. Я не можу повернутися в минулу суботу й змінити свій вчинок, але я можу вибачитись за нього,

– красномовно перепросив ведучий.

Ба більше, Остапчук запевнив, що його фраза "голодна блогерська туса", яка розлетілася мережею, була трактована помилково. Цей підпис до фото зі щедрим частуванням нібито не мав ніякого стосунку до роковин Голодоморів. Ведучий пов'язав свої нашумілі слова з тим, що гостям довго не виносили їжу.

Вечірка до дня народження Олександра Заліска / Фото з інстаграм-сторіс Володимира Остапчука

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На розкаяння шоумена відреагувала його дружина Христина Горняк. Вона натякнула, що Остапчука використали заради хайпу, тому його проступок треба прийняти й пробачити.

Я тобою пишаюсь і знаю, який ти в душі! Шкода, що хайп, який до тебе не має стосунку, розцінили так. Люди, давайте будемо добрішими й не такими лицемірними,

– підтримала блогерка.

У коментарях Христина Горняк запропонувала ухвалити закон, який "заборонить проводити весілля, святкувати дні народження, закриє всі ресторани, бари, відключить радіо та телевізори" в День пам'яті жертв Голодоморів. Це нібито допоможе уникнути хейту в бік винуватців торжества та ведучих.

Реакція Христини Горняк на вибачення чоловіка / Скриншот з інстаграму Володимира Остапчука

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Реакція мережі на розкаяння Володимира Остапчука

Більшість фанів не готова пробачити Володимиру Остапчуку. Вони переконані, що на вибачення його надихнули замовники, які одне за одним стали розривати рекламні контракти з учасниками "голодної туси". На думку публіки, своїми вибаченнями за два дні після вечірки шоумен хоче відмити репутацію:

"Люди "какаяразніца" пишуть, що робота є робота, але якби це не вплинуло на імідж і, я сподіваюся, на співпрацю з компаніями , які позиціонують себе як справді українські, то й посту цього не було ";

, які позиціонують себе як справді українські, "; "Побачив, що пахне смаженим, і побіг писати вибачення" ;

; "На вибачення потрібно було аж два дні. Я впевнена, що ніхто б і не вибачався, якби не сильний розголос та відмови великих компаній ";

"; "От кому-кому, але конкретно вам добряче треба надавати по баняку за те, що ви пишете під своїми сторіс! Ну на голову не налазить";

"Чесно, не очікувала, що ви можете брати участь у такому та ще й публікувати це в сторіс… Така ваша поведінка неприємно вразила, думаю, не лише мене".

Однак серед фоловерів Остапчука є ті, хто виправдовує його участь у цинічному святкуванні роботою:

" Люди прокиньтеся, це його робота . Ви що не працювали в цей день?";

. Ви що не працювали в цей день?"; "Робота є робота, хіба сторіси не знімати? Інстаграм – не одне й те саме, що телебачення, а тим більше сторіс ";

"; "Чому люди роблять з цього велику проблему? Ви виконували свою роботу, та й годі. Чи людям тепер звільнитись і не заробляти на хліб, бо комусь це може здаватись недоречним".

Повний текст публікації Володимира Остапчука:

Друзі, хочу перепросити за ті недоречні сторіси 27 листопада, де я працював ведучим, і які дали можливість скомпрометувати мене і мою позицію.

Навіть собі самому мені складно пояснити, як я міг не подумати в ту секунду, який це день і скільки болю та смутку за ним стоїть. Та що цей підпис може бути трактований з абсолютно іншим змістом.

Жодним чином мої сторіси не мали стосунку до Дня пам'яті. Я розумію, що це мене не виправдовує і часом секундне не думання може мати непоправні наслідки. Я не можу повернутися в минулу суботу й змінити свій вчинок, але я можу вибачитись за нього. Як завжди шаную та поважаю День пам'яті жертв Голодомору.