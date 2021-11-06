З 2018 року Тревіс Скотт збирав фанів на масштабний фестиваль просто неба Astroworld Festival. Щороку на подію в Х'юстоні чекають тисячі людей. Цьогоріч захід прийняв 50 тисяч меломанів, однак для деяких з них він став фатальним.
Читайте також У США на музичному фестивалі під час тисняви загинули люди: відео з місця події
У ніч відкриття, після 21:00, на сцену вийшов репер Тревіс Скотт, що спровокувало ажіотаж у фан-зоні. Шанувальники намагались проштовхнутись ближче до сцени, що викликало жахливу тисняву. У натовпі люди падали, непритомніли. Це породжувало ще більшу паніку.
Як передає голова пожежної служби Х'юстона, 17 людей були доставлені до лікарні. 11 з них мали зупинку серця, а 8 – на жаль, померли. До того ж не всі загиблі були повнолітніми.
Як реагує Тревіс Скотт
29-річний бойфренд Кайлі Дженнер нібито кілька разів зупиняв свій концерт, побачивши, що біля сцени утворилась моторошна тиснява. Ба більше, він кликав охорону на допомогу фанам, просив переконатися, чи все з ними гаразд.
За інформацією BBC, машини швидкої допомоги з сиренами проштовхувалися разів натовп. У цей час Тревіс Скотт продовжував виступ. Однак, коли стало очевидно, що постраждало багато людей, організатори зупинили фестиваль.
У готелі Wyndham Houston розгорнули центр для осіб, родичі яких були на Astroworld Festival, однак не давали про себе чути.
Наші серця з фестивальною родиною цієї ночі. Особливо з тими, кого ми втратили, і з їхніми близькими,
– йдеться в офіційному повідомленні в інстаграмі.
Реакція фестивалю на кількість жертв / Фото з інстаграму Astroworld Festival
Тревіс Скотт– репер родом з міста Х'юстон, штат Техас, де він і організовує Astroworld Festival. Він став знаменитим 2013 року й з того часу вісім разів був номінований на премію Ґреммі.
Зірка зустрічається зі світською левицею Кайлі Дженнер. У них є 3-річна донька Стормі. Цього року модель завагітніла вдруге.