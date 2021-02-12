Популярна українська співачка Тіна Кароль презентувала новий хіт "Скандал". Напередодні дня усіх закоханих артистка потішила шанувальників композицією та приголомшила зміною сценічного образу.

Під час одного з випусків "Голосу країни-11" Тіна Кароль заінтригувала зміною сценічного образу. Вона зізналася, що зовсім скоро презентує публіці нову себе: феміністку, норовливу, агресивну. 12 лютого чуттєва, жіночна, тендітна артистка оприлюднила трек "Скандал" і приголомшила публіку змінами.

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Виконавиця зізнавалася, що їй не страшно, що скажуть інші. Вона хвилюється і це її загартовує, вона ризикує і це її заводить. Під час карантину Тіна трішки посумувала, а потім створила щось нове.

Це феміністка, сильна, норовлива, танцювальна, трохи агресивна. Все тому, що дівчина знає собі ціну,

– наголосила Кароль.

У кліпі на пісню"Скандал" Тіна постає впевненою в собі, рішучою, холодною. Кароль побувала у студії "Сніданку з 1+1", де наголосила, що "Скандал" – це новий етап у її кар'єрі. Артистка зізналася, що хоче, аби ця пісня стала маніфестом багатьох жінок, які залишаються вірними своєму вибору, не дивлячись ні на що.

Почнемо зі "Скандалу"? Звільнимося від власних перешкод? У цій пісні я залишилася жіночною в почуттях, але стала холодною у своїх висновках,

– написала Кароль в інстаграм-дописі.

Тіна Кароль – "Скандал": дивіться відео онлайн