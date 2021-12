Останній місяць Олена Усенко спить по кілька годин і рідко буває вдома. Замість алгебри та літератури в неї вокал, барабани, фортепіано, гітара, а замість домашніх завдань – прямі ефіри з фанами. Після перемоги на Нацвідборі на Дитяче Євробачення-2021 дівчинка живе в шаленому ритмі – зйомки, репетиції, фотосесії, преса. Ба більше, цей графік їй подобається. Ми не стали відривати юну артистку від творчого процесу й прийшли на одну з її репетицій.

Нашу команду ошелешив потужний вокал та нестримна енергія Олени, а Вас неодмінно здивує, що за свої 14 років вона встигла заспівати з "Время и Стекло", знятись зі Златою Огнєвіч, дати відсіч першій навалі хейтерів і навіть зав'язати з музикою. У цьому інтерв'ю розкриваємо всі карти про представницю України на Дитячому Євробаченні-2021.

Як виглядає репетиція Олени Усенко – відео

Олена Усенко заспівала пісню "Важіль" і показала свою репетицію: дивіться відео

Хто й коли відвів у музичну школу

Олено, ти неодноразово розповідала, що з самого малку була дуже творчою дитиною. У чому це проявлялось?

У дитинстві, коли я була зовсім мала, мама вмикала кліпи Майкла Джексона, і я пробувала співати з ним і танцювати так, як він, намагалась повторювати його рухи. У мене також були іграшкові музичні інструменти – фортепіано та маленька гітара, але я мріяла про справжні.

Оленою Усенко грає на барабанах / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Звідки такий хист до музики, ти з родини музикантів?

У моїй сім'ї ніхто й ніколи не займався музикою. Це лише моя фішка, я з нею народилася.

Тебе одразу віддали в музичну школу чи ходила на інші гуртки?

У п'ять років мама віддала мене на хореографію, де ми вчили танці Майкла Джексона. Я малювала, ходила на танці, а потім на вокал пішла.

Чому в 7 років ти вирішила зав'язати з музикою?

У сім років я почала займатися вокалом і вперше вийшла на сцену. Тоді я не змогла виступити так, як цього хотів мій педагог. На мене вилилося дуже багато негативу, і я подумала, що це не моє.

У мене була мрія, але я припинила навчатися. Я сказала мамі, що більше ніколи в житті не буду співати.

Оленою Усенко на репетиції з вокалу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Чи займалась ті три роки, коли у твоєму житті не було музики?

Я й далі ходила на танці – від бальних до хіп-хопу, на малювання і різні гуртки від школи. Радикально нічого не змінювала, просто припинила займатися вокалом, бо боялася сцени.

Чому дала музиці другий шанс

Як повернулась до занять вокалом?

Я дивилася "Голос. Діти", "Х-фактор", "Голос країни" і думала: "Як я хочу на сцену". Мама бачила це і пропонувала записати на вокал, але я ні в яку. Я тримала позицію, що на цьому ставимо крапку.

Трохи згодом мама сказала: "Дивись, є дівчинка з Білої Церкви – Настя Багінська. Вона навчається в Каті Комар і буде представляти Україну на Дитячому Євробаченні. Давай спробуєм?". Я сказала: "Ну, давай".

Катерина Комар – викладачка вокалу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Я дуже боялася їхати на прослуховування. Це було стресово, бо я пам'ятала, що було до цього, як ставився педагог. Думала, що всі викладачі такі. Але вирішила спробувати, й ось до чого це привело. Я дуже вдячна долі, що все склалось саме так.

Коли тобі було 10 років, мама запропонувала навчатися вокалу в Каті Комар. Це виглядає як продуманий хід. Чи дійсно чотири роки тому вона хотіла, щоб ти представляла країну на міжнародному дитячому конкурсі?

Насправді думки про Дитяче Євробачення з’явилися в мене, а потім і в мами, 2020 року. До цього я просто займалась вокалом, тому що Катя Комар – чарівний педагог, вона моя вокальна мама.

Катерина Комар – викладачка вокалу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Зауважимо, ученицями Катерини Комар були представниці України на Дитячому Євробаченні – Софія Тарасова (2013 рік) і Анастасія Багінська (2017 рік).

Пам'ятаєш свій перший виступ на великій сцені?

Мій перший вихід на велику сцену був в 11 років на "Голос. Діти". Я б не сказала, що до цього були великі сцени. Я просто брала участь у різних конкурсах і фестивалях.

Мій перший фестиваль після того, як я почала займатися з Катею Комар, – це Art Fest у Кам'янець-Подільському.

Довгий час ти була учасницею гурту Hot Band. Як довго він існував? Ви співали лише кавери? Яких успіхів ви досягли втрьох?

Я завжди займалась вокалом як сольна артистка, але 2019 року ми з Олею Гарбузюк і Машею Ткачук створили гурт Hot Band. Він проіснував до 2020 року, недовго протримався.

Ми вирішили поекспериментувати – навчитися комунікувати в гурті, працювати в команді. Це цікавий досвід. Ми виросли за цей рік і навіть потрапили на фестиваль "Чорноморські ігри". Але продовжували виступати як сольні артистки, більший акцент був на сольних кар'єрах.

Хто перший пішов з колективу?

Колектив розпався, бо Оля потрапила в гурт Detki. І було прийнято рішення припинити історію з Hot Band. Там паче, ми дуже виросли – і сольно, і навчились працювати в команді.

Збіг чи випадковість, що як тільки ти почала сольну кар'єру, то кардинально змінила імідж – перефарбувалась у рудий?

Насправді я дуже давно хотіла перефарбуватися в рудий колір, але мама не дозволяла. Хоча сама почала фарбуватися в рудий ще в школі. Я дивилася на маму й теж хотіла, а потім зрозуміла, що це буде мені личити, так я почуватимусь собою. Я таки вмовила маму, і була дуже щаслива. Так само як і зараз.

Оленою Усенко на репетиції / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Певний час ти виступала під псевдонімом ELLEN. Чому на Дитяче Євробачення їдеш як Олена Усенко?

У мене ніколи не було чіткого псевдоніму, просто я вирішила себе так назвати, коли випускала пісню. Я завжди виступала під своїм іменем – Олена Усенко. Тому й на Дитяче Євробачення я поїду як Олена Усенко. І, думаю, у майбутньому в мене не буде псевдоніму. Мені дуже подобається моє ім'я.

Як засвітилась зі Златою Огнєвіч і "Время и Стекло"

За останні кілька років ти встигла засвітися на телебаченні. Як думаєш, чому провалила етап сліпих прослуховувань на "Голос. Діти" і чи взагалі вважаєш цей виступ провальним?

Я не вважаю, що цей виступ був провальним. На той момент я займалась вокалом лише рік і вже потрапила на такий масштабний проєкт, як "Голос. Діти". Тим паче гурт "Время и Стекло" запросив мене виступити з ними на концерті VISLOVO в Палаці Спорту.

Я навіть думаю, що це був певний стимул йти далі, бо на сцені була неймовірна атмосфера. І в той момент, коли до мене не обернулись, я відчула, що хочу цим займатися. Я вірю в долю, напевно, Всесвіту просто треба було, щоб я не потрапила в саме шоу.

Додамо, у червні 2019 року Олена Усенко була учасницею 5 сезону шоу "Голос. Діти". Вона мріяла потрапити в команду до "Время и Стекло", але Надя Дорофєєва та Позитив не повернулись до неї, бо в них залишалося всього два місця.

Завдяки "Голосу. Діти" ти виступала у Палаці Спорту з на той час улюбленим гуртом "Время и Стекло". Як ти потрапила на концерт VISLOVO?

Спочатку була мовчанка, а в нас не було ніяких контактів, щоб написати.

Я пам'ятаю день, коли мені приходить сповіщення в інстаграмі, що гурт "Время и Стекло" опублікував сторіс. Заходжу, дивлюсь і там момент з інтерв'ю в "Сніданку на 1+1", де вони говорять про мене, показують мій номер на "Голос. Діти" і кажуть, що запрошують виступити разом з ними на VISLOVO. Тоді я зрозуміла, що це офіційно, зі мною зв'яжуться.

Були класні репетиції, ми дуже багато часу проводили з гуртом "Время и Стекло". Дуже весело було працювати з такою шаленою командою. Символічно, що ми співали їхню першу пісню "Так выпала карта".

Минулого року ти знімалась у кліпі Злати Огнєвіч на пісню "Обіцяй мені". Як ти стала його частиною?

Я потрапила в модельну школу, де через кастинг відбирали у кліп Злати Огнєвіч. Я зацікавила режисера і відзнялась у відео на пісню "Обіцяй мені". Зараз я знайома з прекрасним режисером Германом Неновим. Я дуже вірю, що колись він буде знімати кліпи та ставити номери вже мені.

Пояснимо, Германом Ненов – молодий і талановитий український кліпмейкер. Він знімає кліпи зіркам першого ешелону – Златі Огнєвіч, Олі Поляковій, Наталії Могилевській, Насті Каменських Ірині Білик та іншим.

Судячи з інстаграму, ти навчалась у вокальній академії Олександра Пономарьова. Чому саме ця іменита школа?

Так, я з друзями потрапила на дорослий інтенсив. Це три дні творчого посилу – вокал, психологія, акторська майстерність, хореографія, а на завершення – концерт. Після кожного інтенсиву я відходжу ще тиждень. У нас там невеличка сім'я, в якій тебе завжди раді бачити.

Оленою Усенко на репетиції з вокалу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Ти встигла засвітитись не лише як співачка, а й як акторка. Як потрапила у картину "Любий друг"?

У Katapulta Art Music School я почала займатися акторською майстерністю і зрозуміла, що мені це теж цікаво. Заради експерименту подала заявку на кастинг у кіношколу. Мене взяли, і я брала участь у зйомках цього короткометражного фільму.

Це був цікавий досвід, але я б не сказала, що це моє. Можливо, колись я до цього повернуся, бо я – це музика, у мене музична душа.

Примітно, що Олена Усенко зіграла у короткометражному фільмі про булінг – "Любий друг". У кадрі вона постала в образі дівчинки-захисниці Насті.

Чому двічі "штурмувала" Нацвідбір на Дитяче Євробачення

Ти не вперше подалась на Національний відбір на Дитяче Євробачення. Минулого року ти презентувала пісню We never get free. Як гадаєш, чому цей трек не "вистрелив"?

Тоді я хотіла на Дитяче Євробачення, але коли оголошували бали, щось всередині сказало мені: "А може цього року воно мені й не треба?" Я зрозуміла, що через рік буду готова морально на мільярд відсотків, а того року була готова на 99. Так, я посіла друге місце, а Саша Балабанов – перше. Це дало мені великий стимул працювати далі.

Цілий рік я дуже багато працювала – писала пісні, виступала на різних сценах і робила все для того, щоб представляти Україну на Дитячому Євробаченні цього року. Це було моєю мрією.

Оленою Усенко на репетиції з вокалу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

We never get free – це твоя авторська пісня. Коли ти зрозуміла, що можеш писати пісні?

Це була моя перша авторська пісня, я написала її навесні 2020 року. Мені найлегше писати пісні англійською мовою. Я слухаю дуже багато англомовної музики, тому слова ніби линуть зсередини. Зараз підключились ще й українські, чому я дуже рада.

Скільки пісень у твоєму арсеналі?

Спочатку я випустила We never get free, потім Sunshine Baby, де я сама писала і пісню, і аранжування, згодом випустила Our Memories і "Важіль".

Пісень досить багато, але поки я їх не випускаю. Вірю, що в майбутньому в мене вийде альбом. Я зараз над цим працюю.

Усе про "Важіль" і підготовку до Дитячого Євробачення в Парижі

Зауважимо, що фінал Дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2021 відбудеться 19 грудня о 17:00 за київським часом. Зокрема, конкурс транслюватиме суспільний телеканал "UA: КУЛЬТУРА".

Який головний меседж композиції, з якою поїдеш на Дитяче Євробачення?

Ці слова є в моїй пісні – "треба жити, поки є час". Бо час дуже-дуже швидко летить, і іноді ми не встигаємо ловити момент. Треба наповнювати життя прекрасним, жити на повну силу, адже це найважливіше, що в нас є.

"Важіль" – повністю україномовна пісня. Не боїшся, що не всі єврофани зрозуміють твій меседж?

Не боюсь. Ще до того, як ми презентували слова українською та англійською мовами, єврофани встигли перекласти її англійською та опублікувати текст у коментарях. Тому багато людей вже зрозуміли посил моєї пісні.

Оленою Усенко на репетиції / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Чи пов'язана така впевненість з тим, що український SHUM гурту Go_A з таким захватом прийняли в Європі?

Звісно, я взяла приклад з Go_A. Вони показали, як важливо просувати українську мову, бо вона неймовірно милозвучна й дуже гарна. І я вирішила написати повністю україномовну пісню і зробити так, щоб її зрозумів весь світ через мою енергетику, через мій посил.

Ідею кліпу на пісню "Важіль" підкинула ти?

Так, ідею подала я. Навіть коли писала пісню, я надихалась своїм минулим. І круто, що моя історія відгукнулась багатьом людям по всьому світу. Мені це пишуть і в інстаграмі, і у фейсбуці, і навіть на пошту.

Олена Усенко – Важіль: дивіться кліп з 9 хвилини 30 секунд

Як вважаєш, на твій успіх цього року вплинув яскравий імідж? Чи це заслуга лише пісні "Важіль"?

Я думаю, що в першу чергу це заслуга мого бажання, моїх мрій, а потім уже пісні. Ну й мого іміджу, бо зараз я така, як є, і така, як хочу бути. Мені, звісно, дуже приємно, що багатьом людям подобається мій стиль.

Як виглядає твій день після перемоги на Нацвідборі на Дитяче Євробачення-2021?

Дні стали ще шаленішими – підготовка до Євробачення кипить, зйомки киплять. Зараз усе моє життя в Києві, я навіть додому рідко приїжджаю. У нас є квартира в Києві, то я часом залишаюсь там або в подруги, так веселіше.

Я зараз вся у творчості – з самого ранку до самої ночі. Я живу цим. І мені це дуже подобається, я дуже рада, що все склалось так, як я цього хотіла.

Оленою Усенко грає на барабанах / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Тебе виснажує цей ритм?

Ні, мені в кайф уся ця робота. Я так мріяла про все це, що мені навіть неважко прокидатися так рано чи спати по кілька годин. Я не сумую з цього приводу.

Що для тебе найважче у підготовці до Дитячого Євробачення-2021?

Насправді немає нічого важкого. Зі мною працює дружня і творча команда, ми чуємо одне одного, це найважливіше. У роботі проблем взагалі ніяких немає. Ну, звісно, хотілось би побільше спати, тому що це все-таки здоров'я.

Проте я розуміла, на що йшла, коли подавалася на Дитяче Євробачення. Я вже знаю, що буду трохи сумувати за цим всім. Це зараз здається, що так важно прокидатись о третій ночі, кудись їхати о п'ятій ранку, але потім я захочу повернутись у цей час.

Твій номер у Париж уже готовий?

Він майже готовий. Ми зараз працюємо над номером, над постановкою, і все вдається дуже круто.

Оленою Усенко на репетиції з вокалу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Головний акцент буде на пісні чи з'являться інші деталі – хореографія, музичний інструмент, візуальні ефекти?

Головний акцент буде на мені, на моїй енергетиці, на моїх емоціях. Там з'явиться ще один дуже кльовий момент, який я зараз не хочу розсекречувати. Це невеличкий сюрприз, але не хореографія на задньому фоні. Ми всі зійшлись на тому, що головне в номері – показати енергетику, яка живе в пісні.

Катерина Комар акомпонує Олені на синтезаторі / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

На кого з представників України на Євробаченні – чи то на дитячому, чи то на дорослому – ти рівняєшся?

З останніх – це Go_A, бо вони для мене, як і для всіх українців, приїхали додому переможцями. Як на мене, вони на одному рівні з Måneskin, неймовірно круті.

Олена Усенко про фанів і хейтерів

Читаєш, що про тебе пишуть у мережі? Як ти реагуєш на критику?

Ніхто не може подобатися абсолютно всім, ніхто. І я це розумію, тому читаю, що про мене пишуть. Іноді я по-доброму відповідаю своїм хейтерам, бо мені цікаво, як вони будуть реагувати, цікаво входити з ними в контакт. Чому ні?

Мені часто пишуть, що ця пісня задоросла для Дитячого Євробачення. Але підлітки зараз набагато свідоміші, розумніші, у 14 років вони вже розуміють, що майбутнє будемо робити саме ми. Тому в мене немає страху, що "Важіль" буде задорослим.

Оленою Усенко на репетиції з вокалу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

У мережі закидали, що твоя перемога проплачена. Що відповідаєш таким диванним критикам?

Я та моя викладачка з вокалу категорично проти того, щоб з кимось домовлятися, комусь платити за щось. Ми все робимо чесно, своїми силами. Найголовніше для мене, що вся моя команда – мої друзі, моя мама, мої педагоги – знають правду.

Біда в тому, що деяким людям важко сприйняти факт, що хтось переміг, а вони – ні. Тоді говорять, що все проплачено. Проте, якщо подивитися на ситуацію адекватно, то видно, скільки я працюю, як я росту.

У мережі тебе порівнюють з Юлією Саніною? Як ти на це реагуєш?

Мені приємно, бо я фанатка гурту The Hardkiss. На мою думку, Юлія Саніна – це одна з найкрутіших артисток в Україні. Можна сказати, що я на неї рівняюсь.

