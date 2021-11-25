Слава зазначила, що вона не прийшла б на інтерв'ю, якби у різних джерелах Віка не говорила про неї гидоту. Камінська не розуміє, як колега після стількох років спільної роботи може так висловлюватися.
До теми Віка з "НеАнгелів" поділилась, як насправді Слава Камінська відреагувала на допис з тортом
Слава Камінська про конфлікт зі Смеюхою
Нещодавно Вікторія Смеюха з'їла торт з зображенням Слави Камінської. На думку Слави, цей торт подарували не фанати, як каже її колега, а сама Віка замовила його, щоб створити такий інфопривід.
Звісно, що це продуманий хід. Моя команда дуже добре працює й проаналізувала, що коментарі під відео, де Віку вихваляють за такий вчинок, написані з фейкових акаунтів. У неї скоро прем'єра пісні, тому хоче так привернути увагу,
– прокоментувала Камінська.
Смеюха розповіла, що колега могла її вдарити, перетягнула всю команду на свій бік і доводила до сліз. Однак Камінська зазначила, що за 15 років спільної роботи також неодноразово потерпала від Віки: "Були постійні запізнення, також різко висловлювалася, неповага до глядачів. Ми виходили на сцену, вже грала музика. Замість того, щоб почати співати, вона йшла зі сцени одягати браслети".
Коли у Віки виходить новий трек, вона дає про мене гидке інтерв'ю,
– емоційно висловилася співачка.
Однак Слава не впевнена, що висловлювання та дії Віки придумує вона сама. Камінська підозрює, що це хід її піарників або нового залицяльника.
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Бійка Камінської та Смеюхи
Вікторія розповідала, як одного разу Камінська вирвала з її голови волосся. Тепер Слава висловила свій варіант подій і наголосила, що почала це не вона: "Я тоді була на 8 місяці вагітності. Ми мали їхати на корпоратив, чекала Віку в автомобілі, але вона запізнилася на 40 хвилин. Також зі мною були Едгар і кума. Я попросила, щоб вона поважала мій стан, на що почула: "Вагітність – не хвороба". Я сказала, що ще слово і вдарю, а Віка відповіла, що також вдарить і вона сильніша. А далі все, як в тумані".
У нас зараз є бідна овечка і зла Круелла, яка типу 15 років знущалась і продовжує знущатися,
– наголосила Камінська.
Слава додала, що за 15 років було чимало скандалів. Навіть місяць тому Віка зі сцени образила колегу. Потім вибачилась і вони продовжили спілкуватися. А тепер виникла ця ситуація з тортом.
Інтерв'ю Слави Камінської: дивіться відео онлайн
Конфлікт між солістками "НеАнгелів"
- Публічна сварка розпочалася з жартівливого відео, де Камінська начебто принизила танці Смеюхи.
- У відповідь Віка опублікувала ролик, де розрізає та їсть торт з зображенням обличчя колеги. Співачка тоді наголосила, що Слава "виїжджає" коштом інших і тримається за минуле.
- Камінська не змовчала і назвала вчинок Віки "вульгарним".
- Стосунки між дівчатами ще за часів існування дуету були непростими. Вікторія й раніше розповідала про булінг з боку Камінської. У новому інтерв'ю вона вкотре заявила, що страждала в цьому дуеті.