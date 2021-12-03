Роман Славітич знепритомнів у міській раді Львова. Медики не змогли врятувати чоловіка. Колеги директора Будинку вчених розповіли, що він взяв близько до серця скандал навколо "голодної туси".

Важливо У Львові раптово помер директор Будинку вчених

Реакції блогерів на смерть Романа Славітича

Українські блогери, які були на вечірці в День пам'яті жертв Голодомору, вже відреагували на жахливу звістку. Однак вони не визнають своєї провини в скандалі, який стався навколо вечірки, а звинувачують ЗМІ, які "публікували перекручені та роздуті статті".

В інстаграм-сторіз опублікували відповідні реакції Олександра Пустовіт, Тетяна Самбурська, Олександр Куровський, Наталія Литвин. Вони висловлюють співчуття рідним і близьким, проте кожен з них наголошує, що смерть Романа Славітича спричинив "публічний булінг". Зауважимо, саме блогери спровокували скандал, висвітлюючи в мережі вечірку в стилі БДСМ, яку влаштували в Будинку вчених. Тексти сторіз блогерів дуже подібні між собою. Складається враження, що вони просто переставляли слова одного повідомлення.

Олександр Куровський: "Дуже болісно усвідомлювати, до яких жахливих наслідків може призвести публічний булінг, жага "справедливості" і жорстокість, яка захопила інтернет останніми днями. Світ врятує розуміння і доброта, а не цькування і бажання "помсти".

Та через деякий час Олександр видалив сторіз з цим текстом, опублікувавши нову: "Щойно дізнався жахливі новини. З життя пішов Роман Ілліч Славітич, директор львівського Будинку вчених. Співчуття рідним. Світла пам'ять. Спочивайте з миром, Романе Іллічу.

Реакції Олександра Куровського / Скриншот інстаграм-сторіз блогера

Олександра Пустовіт: "Дуже боляче про це говорити, але ось до чого доводить публічний тиск і булінг. Люди часто забувають, на кого вони перетворюються в боротьбі за жагу справедливості. Погрожують, бажають смерті. Наносять моральну та фізичну шкоду. Останніми днями інтернет просто "кишить" хейтом та жорстокістю. Невже гра окремих осіб та корисливі наміри коштують життя? Залийшамося людьми. Завжди. І мовчки поспівчуваймо, зробімо висновки".

"Дуже боляче про це говорити, але ось до чого доводить публічний тиск і булінг. Люди часто забувають, на кого вони перетворюються в боротьбі за жагу справедливості. Погрожують, бажають смерті. Наносять моральну та фізичну шкоду. Останніми днями інтернет просто "кишить" хейтом та жорстокістю. Невже гра окремих осіб та корисливі наміри коштують життя? Залийшамося людьми. Завжди. І мовчки поспівчуваймо, зробімо висновки". Тетяна Самбурська: "Ось до чого доводить публічний булінг і тиск. Я молода, але ледь витримала це все. ви не уявляєте, які думки лізли в мою голову. Люди часто забувають, на кого вони перетворюються у боротьбі за жагу справедливості. Погрожують, бажають смерті, цькують, наносять моральну та фізичну шкоду. Невже це штучне роздуття, перекручення, натравлення журналістів та "боротьба за справедливість" коштувала життя людини? Досить вже! Одумайтесь, люди!".

"Ось до чого доводить публічний булінг і тиск. Я молода, але ледь витримала це все. ви не уявляєте, які думки лізли в мою голову. Люди часто забувають, на кого вони перетворюються у боротьбі за жагу справедливості. Погрожують, бажають смерті, цькують, наносять моральну та фізичну шкоду. Невже це штучне роздуття, перекручення, натравлення журналістів та "боротьба за справедливість" коштувала життя людини? Досить вже! Одумайтесь, люди!". Наталія Литвин: "Ось до чого може призвести булінг і бажання "помсти". Це страшно! Нехай кожен зараз подумає про себе: скільки хорошого сказав, а скільки разів побажав комусь смерті, написав хейт? Викликав на допити, дзвонив, висвітлював номери та писав перекручені статті у ЗМІ. Жага розплати? Справедливості? Будьте людьми".

Зверніть увагу! Вибачення за вечірку, яка відбулася в суботу, з'явилися на сторінках блогерів лише в понеділок. Напередодні в неділю вони заявляли, що "всі раптово стали дуже правильними", адже писали про еротичну вечірку в День пам'яті жертв Голодомору. "Лідери думок" нібито усвідомили, що сталося лише тоді, коли великі бренди розірвали з ними рекламні контракти. Іменинник Олександр Заліско визнав свою "тупість" і "неуважність", розповівши, що його позбавили майже всіх джерел доходу, що є для нього величезним ударом.

Реакції блогерів на смерть Романа Славітича / Скриншоти інстаграм-сторіз

Олександр Заліско опублікував на сторінці в інстаграм і відео, в якому заявив, що Роман Славітич не витримав тиску, який відбувся на нього протягом останніх днів.

Більше про реакцію Заліска тут Він не витримав тиску, – скандальний Заліско відреагував на смерть директора Будинку вчених

Також на смерть директора Будинку вчених відреагував ведучий "голодної туси" Володимир Остапчук. Зауважимо, раніше блогерка Саша Пустовіт звинуватила Остапчука в скандалі. Нібито його "необдумане і дибільне сторіз спровокувало всеукраїнський скандал".

Що сказав Остапчук Реально страшно, – Остапчук у жалобі через смерть директора Будинку вчених