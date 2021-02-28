Українська співачка Оля Полякова знову прокоментувала свої слова про Тіну Кароль як "плакальницю". Вона заявила, що співачка використала її для піару, однак Тіна не забарилась із відповіддю.

Скандал між українськими співачками Олею Поляковою та Тіною Кароль досі не вичерпався. У нових інтерв'ю співачки вкотре прокоментували дії одна одної.

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Оля Полякова заявила, що її використали

Після того, як Оля Полякова в ефірі "Маски" назвала Тіну Кароль "плакальницею на похороні", співачка випустила композицію "Скандал". Оля наголосила, що вона емоційна та прямолінійна, але ніколи б не насмілилась жартувати на тему особистої трагедії колеги.

Я говорила про те, що думаю, що в Тіни вже давно дуже сумний репертуар. Я зрозуміла, що це образливо,

– зізналась Оля Полякова.

Зірка зауважила, що коли побачила шоу, то збагнула, що її вислів звучав дуже некоректно, тому вона майже одразу ж перепросила. Натомість Тіна Кароль, на думку Полякової, замість того, щоб вибачити, зробила піар-хід.

"Я говорю щиро, я і перепрошую щиро. А вже чи вибачити мені, чи робити піар на своїй новій пісні "Скандал" – це вже вибір кожної людини, і вона його робить сама", – додала Оля Полякова.

Інтерв'ю з Олею Поляковою: дивіться відео онлайн

Відповідь Тіни Кароль

Співачка підтвердила, що використала висловлення Полякової про "плакальницю" зумисне на користь просування кліпу "Скандал". Але наголосила, що цього не сталося, якщо би Оля не переступала межі.

"Так, я вдова, яка плакала від 27 років і коли він сниться, плачу досі. Те, що показали по телебаченню – це моральне дно. Уся ця історія заслуговує на те, щоб їх просто пожаліти. Усі вляпалися у якийсь скандал. Думаю, що наразі всі зробили висновки. Ну і звичайно, тут же максимально торкнулися моєї сердечної чакри. Добре, нехай ця ваша надмінність, насміхання стане моїм піар-ходом для розкрутки пісні. Просто цим самим я показала те, що є речі, за які не можна заступати, це червона лінія", – сказала Тіна Кароль.

Артистка зазначила, що коли б її колега не зачепила "похорону", а просто висловилась про Тіну як "плаксу", то вона б не реагувала так гостро.

Своє я отримала, вона все побачила, усі все зрозуміли, все – йдемо далі, живемо далі. Я відкрита до розмови, я хочу вітатися, коли бачу людину, я не хочу проходити повз і робити вигляд, що вона прозора, і я її не бачу. Це не дружба,

– наголосила Тіна Кароль.

Інтерв'ю з Тіною Кароль: дивитися відео онлайн