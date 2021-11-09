Бойфренд Кайлі Дженнер Тревіс Скотт готовий допомогти сім'ям загиблих на його фестивалі Astroworld Festival у Техасі. За інформацією інсайдерів, репер візьме на себе всі витрати, які стосуються похорону його 8 фанів. Він нібито хоче, щоб рідні гідно провели їх в останню путь.

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Ба більше, зі своєї кишені Тревіс Скотт віддасть гроші за квитки усім меломанам, а їх, до слова, було близько 50 тисяч. Схоже, зірка готовий на все, аби повернути своє чесне ім'я та "зам'яти" судові позови, які одне за одним подають відвідувачі фестивалю.

Джерела повідомляють, що репер планує співпрацювати з організацією BetterHelp. Так, усі учасники фестивалю Astroworld Festival зможуть безкоштовно отримати психологічну допомогу. Це будуть сеанси віртуальної терапії.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер публічно заступилась за бойфренда. Зірка повідомила, що вони з Тревісом "зламані та спустошені". До того ж вона пояснила, що репер продовжував виступ, бо не знав про жоден смертельний випадок, допоки концерт не закінчився.

Смерть фанів на концерті Тревіса Скотта