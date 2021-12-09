Публічний скандал між колишніми солістками гурту "НеАнгели", схоже, надихнув співачку Славу Камінську на створення нової пісні. Вона випустила композицію під назвою "Аб'юзер".
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Слава Камінська випустила кліп
Виконавиця поділилась, що нову пісню "Аб'юзер" вважає продовженням стилю попереднього треку SLAVA BOGU.
У новому синглі зірка описала історію з особистого життя, тож Слава Камінська вважає пісню автобіографічною. Але водночас запевняє, що в пісні немає нічого спільного з Вікторією Смеюхою, з якою був скандал.
Більшість людей вважають, що некоректні вислови колишньої колеги – це піар. Але я вважаю це підлістю. Цей трек вийшов лише завдяки символічній назві. Я готова гордо нести звання "Головний аб'юзер країни", але, крім назви, у цій пісні немає нічого спільного із вищезгаданою жінкою,
– прокоментувала вихід пісні зірка.
SLAVA KAMINSKA – "Аб'юзер": слухайте онлайн
Скандал між Вікторією Смеюхою та Славою Камінською
- Ще до розпаду дуету "НеАнгели" було відомо, що між Вікторією та Славою часто ставалися конфлікти. Однак кілька тижнів тому між ексколегами сталась публічна сварка. Вона розпочалась з жартівливого відео від Слави, де вона начебто принизила танці Вікторії.
- У відповідь Смеюха показала відео, як розрізає та їсть торт із зображенням обличчя Камінської. У відповідь Слава Камінська назвала вчинок Віки "вульгарним". Та за словами Смеюхи, насправді вона подзвонила артистці та вилаяла її за відео.
- Вікторія Смеюха згодом дала інтерв'ю, де розповіла про знущання з боку Слави Камінської. Вона нібито могла її вдарити, виривала волосся та принижувала.
- Слава ж розповіла свою версію стосунків у колективі. Знаменитість вважає, що Смеюха опублікувала відео з тортом і дає "гидкі інтерв'ю" про колегу тому, що хоче здобути популярність перед випуском нової пісні. Вона підтвердила, що ситуація з вирваним волоссям справді була, але конфлікт почала саме Смеюха.
- Камінська впевнена, що практично всі сварки провокує Віка. Тепер співачка не хоче навіть вітатися з ексколегою та через її образливе відео й безліч інтерв'ю скасувала концерти "НеАнгелів".