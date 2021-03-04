Популярний український дует "НеАнгели" припинив своє існування. Слава Камінська та Вікторія Смеюха виступали разом протягом 15 років, а 4 березня 2021 року оголосили про закриття відомого музичного проєкту.

Український шоу-бізнес сколихнула новина про розпад гурту "НеАнгели". Учасниці дуету розпочинають сольну кар'єру.

Читайте також Слава Камінська кумедно привітала ексчоловіка з днем народження

"НеАнгели" припиняють існування

Слава Камінська опублікувала зворушливий допис на особистій сторінці в інстаграмі. Вона показала архівні кадри з виступів та наголосила, що всі ці дні були прекрасні, хоча деколи й дуже важкі.

5475 днів. 15 років, 5 альбомів, понад 20 кліпів, багато номінацій та статуеток – все на двох. "НеАнгели" – це вже історія. Мені не подобається слово "розпалися". Ми з Вікою зв'язані назавжди, просто далі будемо йти нарізно,

– написала в публікації Слава.

"Дякую всім, хто був з нами поруч всі ці роки. Дякую Юрію Нікітіну за те, що 15 років повірив у мій талант та дав шанс показати себе на великій сцені. Не прощаємося", – зазначила Камінська.