Інцидент стався в ніч на 1 серпня, після сольного концерту Наді Дорофєєвої, в якому ще брав участь танцюрист Євген. Артистка повідомила, що юнак нікого не чіпав, однак на виході з гей-клубу Lift на нього накинувся невідомий чоловік.

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Женя з друзями вийшов з клубу, спокійно і нікого не чіпаючи, і отримав поштовх, удар об огорожу й ще один удар слідом,

– написала співачка.

Вона розповіла, що танцівник отримав важкі травми. У ньому був крововилив у мозок, тому медикам довелось зробити трепанацію черепа й ввести юнака в медикаментозну кому.

"Найважливіше зараз, щоб Женя одужав, ми всі про це молимося! І знайти людину, яка на нього напала", – додала Надя Дорофєєва.

До слова, свідки жорстокого побиття є, а заява в поліцію вже написана. Тому зірка звернулась до 5-мільйонної аудиторії підписників з проханням повідомити їй, якщо хтось впізнав чоловіка на відео.

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На моторошний допис відреагували успішні колеги та друзі Наді Дорофєєвої, котрих приголомшило жорстоке побиття танцюриста:

Леся Нікітюк : "Господи, який жах";

: "Господи, який жах"; Настя Каменських : "Боже! Це жахливо! Якнайшвидшого одужання";

: "Боже! Це жахливо! Якнайшвидшого одужання"; Джамала : "Жах. Нехай швидше одужає";

: "Жах. Нехай швидше одужає"; Мішель Андраде: "Який жах".

Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес також не залишився осторонь моторошного інциденту. "Давайте знайдемо героя, який просто так підходить і б'є людину, той падає головою об паркан, а він підходить і добиває", – заявив він в інстаграм-сторіс.