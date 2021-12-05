4 грудня у Москві пройшов кількагодинний фестиваль "Пісня року". Він вийде в ефір у перші дні нового року, однак у мережі вже поширюють відео, як українська співачка Софія Ротару збирає овації у країні-окупанті.

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Ротару виступила в Москві

Про участь Софії Ротару на "Пісні року" також стало відомо через її спільне фото з Філіпом Кіркоровим, якому наразі заборонений в'їзд до України. Перед камерою артисти позували в обіймах.



Софія Ротару і Філіп Кіркоров / Фото з інстаграму Філіпа Кіркорова

Софія Ротару виконала кілька пісень, зокрема "Білий танець". Зі сцени вона висловила подяку росіянам: "Дякую, люблю вас!". Також знаменитість отримала нагороду у номінації "Майстер" від Ігоря Крутого.

До слова, артистка після цього приїде до України. Вона має взяти участь у зйомках новорічного виступу " Кварталу 95". 15 і 16 грудня пройдуть концерти "Вечірнього Кварталу" за участі українських співаків.

Гастрольна діяльність Софії Ротару на дві країни