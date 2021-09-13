MELOVIN тепер не боїться публічних зізнань щодо своєї орієнтації та почуттів, які можуть виникати як до дівчат, так і до хлопців.

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Стосунки MELOVIN з хлопцем

У відвертій розмові з Катею Осадчою артист зізнався, що був у стосунках з хлопцем протягом шести років. Але зараз вони вже не разом. За словами MELOVIN, причиною розставання стала криза в стосунках.

Я людина бурлеску, мені потрібна завжди якась емоція. Якщо все дуже спокійно, мені хочеться скандалу. Якщо щось дуже скандальне, мені хочеться спокою. Дуже неоднозначний,

– зазначив співак.

Також виконавець зізнався, що зараз ні з ким не зустрічається. Хоча після камінг-ауту йому активно пишуть жінки та чоловіки. Натяки на романтичні стосунки є, однак наразі MELOVIN не розпочинає щось тривале.

Камінг-аут MELOVIN