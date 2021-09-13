MELOVIN тепер не боїться публічних зізнань щодо своєї орієнтації та почуттів, які можуть виникати як до дівчат, так і до хлопців.
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Стосунки MELOVIN з хлопцем
У відвертій розмові з Катею Осадчою артист зізнався, що був у стосунках з хлопцем протягом шести років. Але зараз вони вже не разом. За словами MELOVIN, причиною розставання стала криза в стосунках.
Я людина бурлеску, мені потрібна завжди якась емоція. Якщо все дуже спокійно, мені хочеться скандалу. Якщо щось дуже скандальне, мені хочеться спокою. Дуже неоднозначний,
– зазначив співак.
Також виконавець зізнався, що зараз ні з ким не зустрічається. Хоча після камінг-ауту йому активно пишуть жінки та чоловіки. Натяки на романтичні стосунки є, однак наразі MELOVIN не розпочинає щось тривале.
Камінг-аут MELOVIN
- Про орієнтацію артиста стало відомо на Atlas Weekend 2020. Тоді він на сцені поцілував дівчину, потім хлопця і показав прапор ЛГБТ.
- У суспільстві та шоу-бізнесі камінг-аут MELOVIN сприйняли по-різному. Були ті, хто підтримував виконавця й ті, хто йому навіть погрожував.
- Співак зізнався, що вперше закохався у хлопця в 13 років. Вони познайомилися в мережі, де часто листувалися.
- Батьки артиста спокійно його сприйняли зізнання, хоча хвилювалися щодо реакції родичів і друзів.