MELOVIN повідомив про свою бісексуальність зі сцени масштабного фестивалю перед десятками тисяч гостей. Він поцілував дівчину та хлопця, разом із якими виступав. Проте цей фрагмент вирізали з телеверсії його виступу.

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Чому в ефірі Atlas Weekend не показали поцілунок MELOVIN з чоловіком

Представники телеканалу М1 пояснили, що в ефірі Atlas Weekend не було камінг-ауту українського артиста, бо під час затвердження сценічного плану та телеефіру MELOVIN не попередив про свої плани.

"Телеканал М1 підтримує будь-які людські свободи та права. У цій ситуації мовиться лише про професіональний підхід виконавця та його команди. Сценічний план концерту та телеефіру формується і затверджується заздалегідь. У такий спосіб ми формуємо щосекундний графік прямого ефіру, який складається з показу виступів та рекламних блоків. Це означає, що всі постановки артистів під час телезйомки концертних виступів їхні менеджери обговорюються з телеканалом заздалегідь.

Представники менеджменту MELOVIN не повідомили про усі плани артиста, а надали інформацію лише про піротехнічне шоу. Після нього командою М1 заздалегідь було заплановано включення з backstage-зони "Atlas Weekend на М1", – прокоментували представники каналу.

М1 пообіцяли викласти повну версію виступу артиста 6 липня на офіційному ютуб-каналі. Наразі там можна переглянути відео, яке вийшло в ефір 5 липня.