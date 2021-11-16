Чому посварилися екссолістки "НеАнгелів"

Все почалося з відео, яке опублікувала Вікторія Смеюха. У ньому співачка сидить у ресторані, та раптом їй приносять великий торт із зображенням Слави Камінської.

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Вікторія подякувала за презент та відрізала собі шматок саме із "обличчям" своєї колишньої партнерки. Цей ролик вона підписала іронічно.

Виявляється, слава не така вже й гірка, як мені здавалося 15 років, вона – приторно-солодка. Я – VICTORIA, перемога, самодостатня артистка, у якої почалася нова історія,

– написала Вікторія Смеюха.

"І мій зліт був би неможливий без вас, мої люди, які бачать все без підказок, розуміють без слів, підтримують і вселяють сили йти далі! Від шанувальників, почуття гумору яких гідно похвали, мені подарували торт, з яким я із задоволенням безжально розправилася. І мені сподобалося! Так, навіть якщо хтось поки що не в змозі відпустити цю історію. Навіть, якщо у когось поки що не настільки насичене професійне життя, щоб перестати чіплятися за минуле та виїжджати коштом інших", – додала вона.

Відповідь Слави Камінської

Артистка відповіла Вікторії дописом. Вона зовсім не оцінила відео своєї подруги, а точніше, гумор у її відео.

Мені здавалося, що історія гурту "НеАнгели" – це був гарний роман. Ціла музична епоха, яка мала закінчитися красиво. Я дуже люблю гумор і він абсолютно різний, але це, як мінімум, не смішно. Це вульгарно. Ножем Віка розрізала не мене, вона розрізає любов і повагу до всіх своїх і моїх шанувальників,

– поділилась Слава Камінська.

"Ну що ж, саме так Віка вирішила в черговий раз, але вже символічно висловити свою подяку групі, в якій вона пропрацювала так багато років і це її "дякую" команді, яка так багато для неї зробила. P.S. А я вас не підведу! З любов'ю, Ваша Слава. І так. Звільни піарницю. Хайпу навела, але чи в плюс він?", – додала співачка.

Конфлікт не вперше

Нагадаємо, це вже не перший конфлікт Слави Камінської та Вікторії Смеюхи. Про їхні напружені стосунки було відомо упродовж існування їхнього дуету "НеАнгели".

Вікторія Смеюха після розпаду гурту зізналась про сварку, яка трапилась одного разу. Дівчата тоді влаштували бійку.

"Слава колись вирішила мене побити. Їй не сподобалося, що я запізнилася. Вона повернулася, почала виривати волосся з моєї голови", – розповіла співачка. Однак як тоді завершився їхній конфлікт – невідомо.

Текст публікації Вікторії Смеюхи

Виявляється, слава не така вже й гірка, як мені здавалося 15 років, вона – приторно-солодка. Я – VICTORIA, перемога, самодостатня артистка, у якої почалася нова історія. І мій зліт був би неможливий без вас, мої люди, які бачать все без підказок, розуміють без слів, підтримують і вселяють сили йти далі! Від шанувальників, почуття гумору яких гідно похвали, мені подарували торт, з яким я із задоволенням безжально розправилася. І мені сподобалося!

Так, навіть якщо хтось поки що не в змозі відпустити цю історію. Навіть, якщо у когось поки що не настільки насичене професійне життя, щоб перестати чіплятися за минуле та виїжджати коштом інших.

Приємного мені апетиту, а вам – гарного настрою від відео!

Текст публікації Слави Камінської​

Мені здавалося, що історія гурту "НеАнгели" – це був гарний роман. Ціла музична епоха, яка мала закінчитися красиво.

Я дуже люблю гумор і він абсолютно різний, але це, як мінімум, не смішно. Це вульгарно. Ножем Віка розрізала не мене, вона розрізає любов і повагу до всіх своїх і моїх шанувальників.

Ну що ж, саме так Віка вирішила в черговий раз, але вже символічно висловити свою подяку групі, в якій вона пропрацювала так багато років і це її "дякую" команді, яка так багато для неї зробила. P.S. А я вас не підведу! З любов'ю, Ваша Слава. І так. Звільни піарницю. Хайпу навела, але чи в плюс він?