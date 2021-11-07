24-річна Кайлі Дженнер не оминула увагою суспільний резонанс, який викликало відкриття фестивалю Astroworld Festival у Техасі. Вона зізналась, що разом з бойфрендом Тревісом Скоттом глибоко переживає кожну втрату. Смертей, нагадаємо, було вісім, а серед загиблих є неповнолітні.

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Ми з Тревісом зламані та спустошені. Мої думки й молитви зі всіма, хто пішов з життя, був поранений або якимось чином постраждав від вчорашніх подій,

– заявила Кайлі Дженнер.

Світська левиця поспішила виправдати коханого за те, що він продовжував виступ, коли у фан-зоні помирали люди. Кайлі запевнила, що ані вона, ані Тревіс Скотт не знали про жоден смертельний випадок, аж поки про них не повідомили ЗМІ.

"Я хочу пояснити, що ми не знали про жоден смертельний випадок, поки не з'явилися новини після шоу. У жодному світі не було б продовження знімань чи виступів", – додала Кайлі Дженнер.

Реакція Кайлі Дженнер на трагедію на концерті Тревіса Скотта / Фото з інстаграм-сторіс

Зауважимо, Кайлі Дженнер теж була на відкритті фестивалю Astroworld Festival. Разом з 3-річною донькою Стормі, сестрою Кендалл і рідними Тревіса Скотта вона перебувала у VIP-зоні, яка підносилась над натовпом.

Смертельний концерт Тревіса Скотта у Х'юстоні: