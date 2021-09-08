Після низки зізнань Марія Смирнова-Матрос наважилась розповісти свою історію. Як з'ясувалось, 75-річний Володимир Талашко був для неї не просто викладачем, а давнім другом сім'ї. Він і порадив дівчині вступати на режисуру до Київського університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

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Як і іншим абітурієнткам, зірка радянського кіно запропонував Марії свою допомогу в підготовці до вступних іспитів. Схоже, неповнолітню Талашко зґвалтував на одній з репетицій.

Володимир Талашко зґвалтував мене в мої 17 років. Він був другом моєї сім'ї з моїх чотирьох років. Теж запросив до себе "репетирувати" до вступу, і я поїхала за мрією,

– поділилась Марія Смирнова.

Як зізналась дівчина у коментарях, 17-річною вона не звернулась у поліцію, бо "не хотілось починати публічний скандал". Зараз, коли про домагання Талашка заговорили десятки жертв, вона наважилась розповісти правду.

"Кількість жертв привертає увагу, ось я вирішила додати йому в скарбничку", – пояснила Марія Смирнова-Матрос.

Марія Смирнова-Матрос – жертва зґвалтування Талашка / Фото з фейсбуку дівчини

Зазначимо, Володимир Талашко – зірка фільму Леоніда Бикова "В бій ідуть лише старі". Він зіграв старшого лейтенанта Сергія Скворцова. Зіркою радянського кіно актор став завдяки ролям в інших фільмах.

Що відомо про секс-скандал з Володимиром Талашком

На початку серпня у мережу потрапили історії студенток і абітурієнток театрального університету мені Карпенка-Карого, які стали жертвами сексуальних домагань 75-річного викладача. Упродовж останніх 20 років він запрошував дівчат додому під приводом репетицій, роздягав і пропонував інтим.

Успішна журналістка Яніна Соколова підтримала жертв Володимира Талашка й заявила, що він не єдиний розбещувач молодих дівчат у київському виші. Студенткою вона теж отримувала непристойні пропозиції від викладачів.

Сам актор заперечив усі звинувачення – інтимного спілкування зі студентками й абітурієнтками в нього ніби-то не було. У Карпенка-Карого запевнили, що "навіть чуток на таку тему ніколи не чули".

Повний текст публікації Марії Смирнової-Матрос:

А, забула сказати.

Володимир Талашко, про якого зараз згадують Alyona Alyona, зґвалтував мене в мої 17 років. Він був другом моєї сім'ї з моїх чотирьох років. Теж запросив до себе "репетирувати" до вступу, і я поїхала за мрією.

Режисура мене після цього цікавити перестала, чому я зараз дуже рада. Була б поганим продюсером.