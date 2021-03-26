Вся прошлая неделя была богата на звездные роды, а также откровения, которые давали звезды. В частности, речь идет о жене артиста Дзидзьо – SLAVIA. Также, несмотря на скандальное интервью с Опрой Уинфри, принц Гарри смог найти аж 2 новые работы в США.

Откровенное интервью SLAVIA

Украинская артистка Ярослава Хома, которая выступает под сценическим именем SLAVIA, 10 лет находилась в тени своего знаменитого мужа Дзидзьо. Если первые 10 лет она вместе с ним гастролировала в составе коллектива по западной Украине, выступая на концертах и свадьбах, то с началом проекта DZIDZIO отношения в семье начали кардинально меняться.

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Об этом женщина рассказала в новом интервью на ютуб-канале "ОЛИЦКАЯ". Едва ли не впервые женщина поделилась закулисьем супружеской жизни с известным артистом. В частности, она рассказала:

как Дзидзьо (Михаил Хома) сделал ей больно отношениями с Олей Цибульской. По ее мнению, артисты просто хотели подогреть интерес к себе и будто играли ее жизнью;

она понимала и до сих пор понимает, что может разойтись с мужем из-за того, что он постоянно гастролирует и не находит время для нее. Он запрещал ей самореализовываться в шоу-бизнесе, а также не привлекал к своей профессиональной жизни;

сейчас женщина мечтает о семье, где у мужчины будет время на свою жену. А также SLAVIA мечтает о детях, хотя понимает, что матерью она уже может не стать. Но она добавила, что так она хотя бы решилась себя реализовать в карьере, выпустив недавно несколько хитов.

Интервью SLAVIA: смотрите видео онлайн

Принц Гарри устроился на работу

Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри для Опры Уинфри обсуждали миллионы людей по всему миру. Подробности из жизни королевской семьи "всплывают" до сих пор, впрочем, это не помешало принцу Гарри быстро найти работу сразу после интервью.

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На этой неделе принц Гарри официально устроился в фирму BetterUp, которая занимается коучингом и психическим здоровьем. Компания размещена в Калифорнии в Кремниевой долине, а принц Гарри занял пост главного исполнительного директора. Его освободили от офисной работы, вместо этого он будет заниматься стратегией продуктов, благотворительностью и лекциями о душевном здоровье.



Принц Гарри и Меган Маркл / Фото Getty Images

Что касается второй работы, то его взяли в комиссию Института Аспена для борьбы с дезинформацией. Туда его пригласили в качестве филантропа и основателя его с Меган Маркл общественной организации Archewell. Вместе с другими 13-ю членами комиссии он будет участвовать в заседаниях. Там он будет работать неполный рабочий день.

В целом известно, что после переезда из Великобритании в США принц Гарри и Меган Маркл первое время жили на одолженные средства у принца Чарльза, а также на средства, оставленные матерью принцессой Дианой после ее смерти. В частности, Меган и Гарри основали в США фонд Archewell, который приносит им основной доход.

Что известно об организации Archewell?

Фонд и общественную организацию Меган и Гарри назвали в честь их сына Арчи – Archewell. Официально они ее запустили в декабре 2020-го года.

Организация включает в себя два коммерческих бренда – Archewell Audio, под которым пара выпускает свои подкасты на Spotify, и Archewell Productions – платформа по производству контента для стримингового сервиса Netflix.

Недавно пара отказалась от использования своей королевской монограммы на главной странице организации. Теперь их эмблема состоит из сочетания латинских букв A и W.

Недавно Меган Маркл и принц Гарри наняли голливудского продюсера Бена Браунинга руководителем контента для Archewell Productions и Archewell Audio.

Звездный бэйби-бум!

После длительного карантина из-за пандемии коронавируса многие звезды остались в изоляции и совсем не теряли времени :) Только в течение последней недели на свет родились шестеро замечательных малышей в семьях знаменитостей. В частности, об ожидании малыша уже сообщила украинская ювелир Валерия Гузема.

Самой первой на прошлой неделе, а именно, 23 марта, родила итальянская блогерша и инфлюенсер Кьяра Ферраньи. Она и ее муж – рэпер Fedez назвали дочь Викторией. У них также есть 3-летний сын Леоне, который несколькими днями ранее, 19 марта, праздновал 3-летие. Сегодня братик и сестренка впервые познакомились и очаровали сеть.

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На одну счастливую мамочку стало больше также 23 марта, ведь в тот день впервые стала мамой звезда "Школьного мюзикла" Эшли Тисдейл. Женщина родила дочь Джупитер Айрис от своего возлюбленного Кристофера Френча.

По информации западных СМИ, оскароносная актриса Эмма Стоун и ее муж Дэйв Маккари также впервые стали родителями. Произошло это якобы еще около 2 недель назад, 13 марта, впрочем, пара еще не рассекретила имя и пол новорожденного малыша, а также официально не прокомментировала новость. Об этом сообщили лишь инсайдеры СМИ. Пополнение произошло и в королевской семье, ведь внучка Елизаветы II – Зара Тиндолл и ее муж Майк в третий раз стали родителями! У британских отпрысков 21 марта родился мальчик по имени Лукас Филипп. В сети пока нет никаких фото с радостного события. У них также уже есть две подрастающие дочери – шестилетняя дочь Мия и двухлетняя Лена. Добавим, что Зара дважды пережила выкидыш после рождения старшей дочери в 2014 году. 22-летняя дочь известного австралийского зоозащитника Стива Ирвина – Бинди тоже впервые стала матерью. Девушка 25 марта родила дочку Грейс от мужа Чендлера Пауэлла. Случилось это в их первую годовщину свадьбы.

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И завершила звездный бэйби-бум супруга принца Швеции Карла Филиппа принцесса София. Женщина 26 марта родила сына. У супругов уже есть четырехлетний сын Александр и трехлетний сын Габриэль. Пока нет еще никаких фото с новорожденным малышом.

Коронавирус в украинском шоу-бизнесе

Коварная и опасная болезнь COVID-19 не покидает Украину и ежедневно поражает еще больше граждан, среди которых есть и знаменитости. Только за март коронавирусом заболели 7 звезд, среди которых:

В частности, болезнью инфицировалась мама известного украинского исполнителя и победителя "Голоса страны" 10 сезон Романа Сасанчина. Парень признался, что сначала болезнь у матери протекала нормально, впрочем, через 2 недели ей резко стало хуже и сейчас она борется с недугом в больнице. Певец просит помощи у всех неравнодушных, чтобы спасти маму Евдокию.

Реквизиты для помощи: номер карты "Приватбанка" – 5168757361946314 (Сасанчин Евдокия Петровна).

Кроме этого, о тяжелых последствиях после болезни рассказал певец Дэвид Аксельрод и его жена Елена Мозговая. Известно, что муж и мама Елены болели COVID-19 еще в январе, впрочем, борется с последствиями до сих пор. На днях он вынужден был остричь роскошную шевелюру из-за поразительной потери волос.

Если вспомнить о положительных новостях, то в течение прошлой недели от коронавируса вакцинировались поэт Сергей Жадан и певец Ivan Navi.

Редакция Showbiz 24 призывает всех читателей беречь себя и своих родных, ограничивая контакты с посторонними людьми. Сохраняйте дистанцию в общественных местах, соблюдайте карантин, обязательно правильно носите маски и чаще мойте и дезинфицируйте руки. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 зависит от каждого из нас.