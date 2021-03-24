Певица SLAVIA, которая является женой популярного украинского музыканта Дзидзьо, рассказала о семье своей мечты. Она отметила, что их отношения имеют право на существование, однако она мечтает о том, чтобы у мужа было время на любимую и детей.

SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) дала откровенное интервью, в котором рассказала о личной жизни. В частности, звездная жена рассказала правду об отношениях с исполнителем Дзидзьо.

Интересно Я допускала, что у меня может быть другой муж, – жена Дзидзьо огорошила признанием

SLAVIA о сложных отношениях с мужем

Женщина отметила, что такие отношения, как у нее с Дзидзьо, имеют право на существование, однако это не та семья, о которой она мечтает.

Хочу иметь семью, где вместе проводят много времени, вместе путешествуют. Это моя мечта. Чтобы муж имел время на жену, ребенка. Мне не хочется, чтобы ребенок рос без родительского внимания,

– призналась Ярослава.

"Сейчас такое время, что не приходится выбирать между карьерой и семьей. Выбирают и то, и другое. Можно это совмещать. Мечтаю, чтобы можно было спокойно выпить чаю, насладиться ужином. Без внутреннего напряжения. Сейчас я отвоевываю свои границы, которые когда-то добровольно сдала", – поделилась Хома.

Я понимаю, что когда-то решение отдать первенство мужу, чтобы он строил карьеру, было моим. Сейчас я учусь любить и слушать себя. С Михаилом я живу и наслаждаюсь. Не знаю, что будет в будущем, но спокойно приму любую ситуацию,

– отметила SLAVIA.

Интервью SLAVIA: смотрите видео онлайн

Подробности отношений SLAVIA и Дзидзьо